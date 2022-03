Voici l'actu à lire pour se remettre dans le bain avant la suite de cette histoire un peu déroutante ! Grosso modo, Intel avait toujours dit qu'Alder Lake et les Core 12000 ne seraient pas en mesure de gérer le jeu d'instruction AVX-512 à cause de la nature hybride de l'architecture, jusqu'à ce que les fabricants de cartes mères trouvent des parades pour activer la chose, et ce successivement, malgré les tentatives du fondeur d'empêcher la chose à plusieurs reprises avec de nouveaux microcodes.

Face à cet échec et probablement un peu énervé de voir sa segmentation en faveur de ses Xeon plus onéreux être ainsi contestée, Intel a en fin de compte opté pour la solution ultime, à savoir celle de désactiver complètement l'AVX-512 au niveau matériel à la production, comme ça, plus de triche possible ! On ne sait pas encore si cela concernera tous les processeurs ni à partir de quand cette mesure sera effective ou si c'est déjà le cas, mais selon une source anonyme, le support de l'AVX-512 serait déjà absent des nouveaux batchs de processeurs Alder Lake non-K (les modèles non overclockables). En tout cas, voici ce qu'Intel a répondu après avoir été approché par Tom's Hardware US à ce sujet :

Although AVX-512 was not fuse-disabled on certain early Alder Lake desktop products, Intel plans to fuse off AVX-512 on Alder Lake products going forward." - Intel.

Le message semble assez clair, la fête est terminée ! Vous voulez de l'AVX-512 chez Intel ? Il va désormais falloir acheter du Xeon... ou attendre Zen 4 chez AMD, puisqu'il se dit que le jeu d'instruction y sera supporté avec l'ensemble des puces. Le cas échéant, cette obstination de la part d'Intel serait donc un peu malvenue. Mais bon, ce n'est pas comme si Intel n'avait pas l'habitude de se différencier de la sorte, un peu « maladroitement ». Comme Jemporte aime à nous le rappeler religieusement très régulièrement, AMD supporte la mémoire ECC depuis des lustres avec la grande majorité de ses CPU et cartes mères AM4 pour le marché mainstream (m'enfin, certainement pas par altruisme non plus), chose qu'Intel n'a toujours pas faite jusqu'à présent et il peut probable que cela change avec Raptor Lake, sauf surprise.

Au fond, rien de très dramatique, l'absence d'AVX-512 sur desktop grand public n'est pas bien grave, la grande majorité n'en aurait aucune utilité. Mais dans ce cas, pourquoi avoir gaspillé aussi longtemps un peu de ressource et d'espace sur le die pour implémenter cette fonctionnalité virtuellement « inutile » ? Faut-il en déduire que la désactivation du jeu d'instruction fut à l'origine un choix de dernière minute ? Bon, peu importe, la saga est désormais terminée, à moins d'avoir un « vieux » Alder Lake et d'utiliser l'un des anciens BIOS permettant d'activer l'AVX-512... (Source)