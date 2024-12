Arrow Lake-H : du mieux par rapport à Meteor Lake pour les PC portables

Les Lunar Lake se bornent aux ordinateurs portables et consoles portables (MSI Claw 8 et 7 AI+ pour ne pas les nommer). Leurs homologues Arrow Lake, pour le moment restreints aux PC fixes avec la série Core Ultra 200S, sont en revanche destinés à occuper les deux segments. Ils débarqueront sur les laptops début 2025 à travers des gammes Arrow Lake-H et Arrow Lake-HX à respectivement 45 W et 55 W de PBP ; ce, afin d’outrepasser les limites des Lunar (qui sont configurés à 17 W par défaut pour la plupart). Le leaker momomo_us a trouvé deux Arrow Lake-H dans la base de données Bapco (du benchmark, pas celle de la Bahrain Petroleum Company).

Core Ultra et Core Ultra 5 en vadrouille

Les deux pépères en vadrouille sont le Core Ultra 9 258H et le Core Ultra 5 225H. Ils possèdent respectivement 16 cœurs / 16 threads et 14 cœurs / 14 threads. Comme c’était déjà le cas pour les puces desktop, faute d’Hyper-Treading, c’est, sur le papier, moins alléchant que le Meteor Lake de rang équivalent (Core Ultra 9 185H, 16 cœurs / 22 threads ; Core Ultra 5 125H, 14 cœurs / 18 threads).

Hormis les résultats, exposés ci-dessous, l’autre information à retenir de cette fuite concerne les iGPU. Le logiciel renseigne un Arc 140T pour le Core Ultra 9 et un Arc 130T pour le Core Ultra 5. Ce sont, jusqu’à preuve du contraire, des GPU Xe-LPG+ avec respectivement 8 et 7 cœurs Xe.

Pour les scores, nous sommes sur des gains générationnels assez classiques. Dans ce benchmark, ils sont tout de même bien plus favorables au Core Ultra 5 qu’à son grand frère. Malheureusement pour Intel, le même problème que sur la plateforme desktop semble se profiler : l’inaptitude des Arrow Lake à terrasser les Raptor les plus féroces (nous n'avons pas retenu les Raptor Lake Refresh, les données étant lacunaires ; leurs moyennes sont logiquement un peu plus élevées) ; à confirmer d'ici quelque semaines sur pièce. Au moins, sur la plateforme mobile, la consommation énergétique pèsera davantage dans la balance.

Processeur Général Productivité Création Réactivité Core Ultra 9 285H 1888 (+11 % vs 185H) 1716 (+10 % vs 185H) 2287 (+15 % vs 185H) 1422 (+1 % vs 185H) Core Ultra 9 185H 1701 1555 1990 1402 Core Ultra 5 225H 1850 (+23 % vs 125H) 1712 (+23 % vs 125H) 2173 (+27 % vs 125H) 1451 (+11 % vs 125H) Core Ultra 5 125H 1502 1393 1702 1309 Core i9-13900HX 1902 1744 2163 1693 Core i9-13900H 1775 1675 1953 1602 Core i5-13500HX 1710 1619 1841 1635 Core i5-13500HX 1585 1497 1764 1380