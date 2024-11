AMD fait une percée sur le front des processeurs pour ordinateurs fixes

Intel n’est plus en très grande forme, et ce mal-être se reflète bien dans les parts de marché. Les dernières données du Mercury Reasearch (pour le troisième trimestre ; nous avions commenté celles du deuxième trimestre, qui trahissaient aussi la perpétuelle marche en avant d'AMD, dans un précédent article) montrent que l’entreprise a perdu 5,7 points au profit d’AMD du côté des processeurs x86 pour ordinateurs fixes. Ce recul est à nuancer pour des raisons que nous allons évoquer plus tard, mais il représente, de fait, et pour voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide, le gain trimestriel le plus important pour AMD depuis au moins 2016.

Image générée par Chat-GPT

Une tendance de fond

Selon le Mercury Research, AMD s’est octroyée 28,7 % du marché des processeurs de bureau au cours du troisième trimestre. Les parts d’Intel ont en conséquence chuté à 71,3 %. Les courbes rouge et bleue n’ont ainsi jamais été aussi « proches » depuis au moins 2016. Et la tendance est assez limpide : même si l’écart est encore important, elles convergent lentement l’une vers l’autre, dans un phénomène inverse à celui observé sur le marché des cartes graphiques dédiées (mais entre AMD et NVIDIA). Concrètement, l'entreprise dirigée par Lisa Su pesait moins de 10 % sur le marché des CPU desktop il y a huit ans ; presque 30 % désormais.

© Mercury Research / Tom's Hardware US

Il y a tout de même une réserve : un représentant du Mercury Research a précisé à nos confrères de TH.US que cette baisse assez brutale des PDM d’Intel était dû à une correction des stocks chez l'un de ses clients. Le cas échéant, un rebond sera observé au quatrième trimestre 2024. Quoi qu’il en soit, même si ces données sont artificiellement gonflées, elles ne désavouent pas l’impulsion générale relatée ci-dessus.

Peut-être que les processeurs Arrow Lake redonneront un peu d’oxygène à Intel. Au moins,ils ont permis d’enfin tourner la page des Raptor Lake sur cette plateforme. Les deux séries de Core de 13e et 14e génération, qui n’avaient pas été accueillies avec énormément d’enthousiasme, ont souffert de problèmes d’instabilité qui n’ont bien sûr pas bonifié leur réputation. De son côté, AMD progresse sans trop d’accrocs : ses derniers Ryzen 9000 Granite Ridge ont certes globalement moins convaincu que les précédentes générations de Ryzen, mais ils ont quand-même bonne presse ; quant aux déclinaisons X3D, avec le Ryzen 7 9800X3D en guise de porte-drapeau, elles continuent de séduire les joueurs.

Sur le marché des ordinateurs portables, AMD progresse aussi, mais à un rythme plus lent. L’entreprise a pris deux points à Intel en un trimestre, et a la main-mise sur 22,3 % des PDM. Les Ryzen AI 300 ont débarqué avec quelques semaines d’avance sur les Lunar Lake d’Intel ; primeur qui a possiblement joué.

© Mercury Research / Tom's Hardware US

Pour finir, la situation est stable sur le marché des serveurs. AMD a progressé de seulement 0,1 point entre le deuxième et le troisième trimestre. Ceci dit, les EPYC 9005, nom de code Turin, n’ont été lancés que fin octobre ; il faudra donc patienter quelques mois avant que leur impact se fasse ressentir.

Mercury Research T3 2024 T2 2024 T1 2024 T4 2023 T3 2023 T2 2023 T1 2023 T4 2022 T3 2022 T2 2022 T1 2022 T4 2021 T3 2021 T2 2021 Parts de marché AMD desktop CPU 28,70 % 23,00 % 23,90 % 19,80 % 19,20 % 19,40 % 19,20 % 18,60 % 13,90 % 20,60 % 18,30 % 16,20 % 17,00 % 17,10 % Parts de marché AMD laptop CPU 22,30 % 20,30 % 19,30 % 20,30 % 19,50 % 16,50 % 16,20 % 16,40 % 15,70 % 24,80 % 22,50 % 21,60 % 22,00 % 20,00 % Parts de marché AMD serveurs CPU 24,20 % 24,10 % 23,60 % 23,10 % 23,30 % 18,60 % 18,00 % 17,60 % 17,50 % 13,90 % 11,60 % 10,70 % 10,20 % 9,50 % Parts de marché globales AMD CPU x86 23,9% (IOT/SC non pris en compte) 21,1% (IOT/SC non pris en compte) 20,6% (IOT/SC non pris en compte) 20,2% (IOT/SC non pris en compte) 19,4% (IOT/SC non pris en compte) 17,3% (IOT/SC non pris en compte) 34,60 % 31,30 % 28,50 % 29,20 % 27,70 % 25,60 % 24,60 % 22,50 %

Mercury Research T1 2021 T4 2020 T3 2020 T2 2020 T1 2020 T4 2019 T3 2019 T2 2019 T1 2019 T4 2018 T3 2018 T2 2018 T1 2018 Parts de marché AMD desktop CPU 19,30 % 19,30 % 20,10 % 19,20 % 18,60 % 18,30 % 18,00 % 17,10 % 17,10 % 15,80 % 13,00 % 12,30 % 12,20 % Parts de marché AMD laptop CPU 18,00 % 19,00 % 20,20 % 19,90 % 17,10 % 16,20 % 14,70 % 14,10 % 13,10 % 12,20 % 10,90 % 8,80 % N/A Parts de marché AMD serveurs CPU 8,90 % 7,10 % 6,60 % 5,80 % 5,10 % 4,50 % 4,30 % 3,40 % 2,90 % 4,20 % 1,60 % 1,40 % N/A Parts de marché globales AMD CPU x86 20,70 % 21,70 % 22,40 % 18,30 % 14,80 % 15,50 % 14,60 % 13,90 % N/A 12,30 % 10,60 % N/A N/A

Les parts de marché globales pour les CPU x86 AMD / Intel :

© Mercury Research / Tom's Hardware US