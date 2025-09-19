Fin du support de Windows 10 : l'équivalent de 32 000 tours Eiffel de matières premières gaspillées, quid de votre PC ?!

Fin du support de Windows 10 : l'équivalent de 32 000 tours Eiffel de matières premières gaspillées, quid de votre PC ?!

Fin du support de Windows 10 : l'équivalent de 32 000 tours Eiffel de matières premières gaspillées, quid de votre PC ?!

Vous le savez, dans moins d’un mois, à partir du 14 octobre, les ordinateurs sous Windows 10 ne recevront plus automatiquement de mises à jour de sécurité ni de nouvelles fonctionnalités. Il est donc temps de faire le point sur les options restantes.

Micro$oft

Il sera possible de bénéficier d’un sursis d’un an grâce au programme Extended Security Update (ESU). Cette formule coûte une trentaine d’euros pour les particuliers. Les entreprises, elles, doivent débourser 61 $ par appareil, avec la possibilité de prolonger jusqu’en octobre 2028, mais à un tarif doublé chaque année.

Microsoft « offre » deux alternatives. La première consiste à utiliser Windows Backup, c’est-à-dire à accepter de sauvegarder ses données sur OneDrive. L’offre gratuite étant limitée à 5 Go, il faudra payer au-delà : 20 € TTC pour Microsoft 365 Basic (100 Go), 99 € TTC pour Microsoft 365 Personnel (1 To), ou 129 € TTC pour Microsoft 365 Famille (6 To au total, soit 1 To par personne pour six comptes).

La seconde repose sur le programme Microsoft Rewards : en échange de 1 000 points (obtenus via des recherches sur Bing ou des achats sur le Store), vous pouvez prolonger la sécurité de votre machine.

Sous réserve d'un ordinateur compatible, le plus simple consiste bien sûr à enfin passer à Windows 11. Dans le cas contraire, vous trouverez plein d'alternatives. Citons l'article de Black Market qui fournit plusieurs tutoriels pour passer à Ubuntu ou même Chrome OS Flex.

Par ailleurs, si vous trouvez la décision de Microsoft injuste et que vous voulez exprimer votre mécontentement à travers une pétition, une coalition de 22 organisations en a lancé une en début de semaine. S’opposant à ce qu’elles appellent la taxe Windows, elles voient dans la manœuvre une pression financière, une exclusion numérique et un impact écologique délétère. Tandis que l’ancien rapport de Canalys régulièrement cité envisageait 240 millions de PC sacrifiés, l’UFC-Que choisir estime que « 400 millions d’ordinateurs dans le monde sont impactés par cette décision unilatérale et injuste ». Et si les auteurs du document précité utilisaient une comparaison lunaire (au sens littéral du terme !) pour imager la quantité de rebuts, le collectif cité écrit : « 32 000 tours Eiffel [de la véritable tour Eiffel, ndlr] : c’est le poids des matières premières nécessaires au remplacement des ordinateurs incompatibles avec Windows 11 ».

La coalition réclame le maintien gratuit des mises à jour de sécurité de Windows 10 au moins jusqu’en 2030. Plus généralement, l’instauration d’une durée légale minimale de support logiciel fixée à 15 ans ; une meilleure information des utilisateurs sur la possibilité de migrer vers des systèmes libres.

Ce qui est factuel, c’est que la décision de Microsoft ne concerne pas un petit nombre d’usagers. Selon StatCounter, Windows 10 représentait encore 45,53 % des systèmes Microsoft en août 2025. Or, Windows concentre 69,73 % de parts de marché sur l’ensemble des systèmes desktop (catégorie au nom impropre qui englobe a priori aussi bien les PC fixes que les portables ; les deux autres, tablet et mobile, sont largement dominées par Android / iOS).

© picture-worl.org