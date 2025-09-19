Steam abandonnera le support des Windows 32 bits en 2026

À moins que vous ne fassiez partie des 0,01 % de concernés, l’annonce ne vous empêchera sûrement pas de passer un bon week-end. Mais pour votre gouverne, sachez que Valve arrêtera de prendre en charge les versions 32 bits de Windows à partir du 1er janvier 2026.

DL The Beast ; le sort réservé aux récalcitrants

Windows 10, dernier représentant

Concrètement, cela signifie que les futures versions Steam ne pourront plus être installées sur les systèmes tournant sous Windows 32 bits. Le pluriel employé ci-dessus est de fait impropre, puisque Windows 10 32 bits est la seule encore officiellement supportée. Elle n’est bien sûr utilisée que par une infime minorité, d'après Valve. Les utilisateurs de 64 bits, qu’ils soient sous Windows 10 ou Windows 11, ne sont pas concernés et continueront de recevoir toutes les mises à jour de Steam. En revanche, les premiers seront ostracisés par Microsoft à partir du mois prochain.

Si vous utilisez encore Windows 10 32 bits, les installations existantes de Steam continueront bien sûr de fonctionner. En revanche, elles ne recevront plus aucune mise à jour, y compris les correctifs de sécurité, et le support technique ne pourra pas garantir le fonctionnement futur de Steam sur ces systèmes.

Valve explique que cette évolution est nécessaire car certaines fonctionnalités clés de Steam reposent sur des pilotes et des bibliothèques système qui ne sont pas compatibles avec les versions 32 bits de Windows. Ainsi, les futures versions de Steam seront réservées aux systèmes 64 bits. Pour éviter toute interruption, l’entreprise conseille logiquement aux utilisateurs encore sous 32 bits de passer rapidement à une version 64 bits de Windows.

Du côté de Microsoft, rappelons que Windows 10 est la dernière version proposée en 32 bits, tandis que Windows 11 est exclusivement 64 bits. Comme le souligne un certain emd dans les commentaires de l’article de The Verge, Windows 10 n’a en effet qu’une dizaine d’années (disponible publiquement depuis juillet 2015). Il rappelle également que les fabricants d’ordinateurs commercialisaient encore des portables avec des OS 32 bits il y a moins de 15 ans. Il ne donne pas d’exemple, mais citons les netbooks grand public HP Mini 1000 et Acer Aspire One, tous deux lancés en 2008. Quelques années plus tard, vers 2010, ce sont surtout des machines professionnelles qui proposaient encore des versions de Windows en 32 bits ou 64 bits, à l’image des Dell Latitude E6420 ou HP EliteBook 8440p. Bien sûr, rien n’empêchait les utilisateurs de passer à une version 64 bits ensuite.

Quoi qu’il en soit, comme le montrent les statistiques Steam, nous parlons là d’une décision aux conséquences invisibles pour 99,99 % des utilisateurs de la plateforme. Ils sont par contre toujours plus de 36 % sous Windows 10 64 bits.