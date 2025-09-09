COMPTOIR
  
register

ComposÃ© par â€”â€”â€”â€”â€” â€”â€” 130 vues

Le FSRâ€¯4 dÃ©barque dans la plupart des jeux compatibles FSRâ€¯3.1

Bonne nouvelle si vous Ãªtes dÃ©tenteur dâ€™une Radeon RX sÃ©rie 9000 et friand du FidelityFX Super Resolutionâ€¯: AMD vient de dÃ©gainer son Software: Adrenalin Edition 25.9.1. En plus dâ€™une prise en charge de Borderlands 4 et de Hell Is Us, cette version marque surtout le support du FSRâ€¯4 Â«â€¯dans la plupart des jeux qui supportent le FSRâ€¯3.1 avec DirectXâ€¯12â€¯Â».

Pour plus de jeux, mais pas pour plus de GPU

Factuellement, AMD ajoute le FSRâ€¯4 dans 85 jeux qui prenaient en charge le FSRâ€¯3.1 avec DirectXâ€¯12, et ce via le rÃ©glage global du pilote. En pratique, l'entreprise explique que cette fonctionnalitÃ© de mise Ã  jour vers le FSRâ€¯4 se borne aux jeux qui prennent en charge DirectXâ€¯12 et qui ont intÃ©grÃ© une DLL FSRâ€¯3.1 signÃ©e conformÃ©ment aux directives de sa documentation FSRâ€¯3.1. La procÃ©dure Ã©carte par contre les titres FSRâ€¯3.1 qui tournent sur lâ€™API Vulkan ou qui utilisent des mÃ©thodes non standard (plug-ins tiers ou approches qui nâ€™emploient pas la DLL FSRâ€¯3.1 signÃ©e) pour l'intÃ©gration.

Sinon, pas besoin de refaire le topoâ€¯: cette derniÃ¨re version du FidelityFx Super Resolution utilise les accÃ©lÃ©rateurs dâ€™IA des GPU RDNAâ€¯4 pour amÃ©liorer la reconstruction de lâ€™image. Elle sâ€™avÃ¨re, dans lâ€™ensemble, bien plus convaincante que les prÃ©cÃ©dentes. La seule ombre au tableau est quâ€™elle reste exclusive Ã  la derniÃ¨re gÃ©nÃ©ration de Radeon. Des fuites rÃ©centes ont rÃ©vÃ©lÃ© quâ€™AMD avait au moins envisagÃ© un portage sur les anciennes architectures, mais il nâ€™y a toujours rien de concret Ã  ce stade.

Mais trÃªve de bavardages, voici la liste des jeux ajoutÃ©s avec le 25.9.1. Nous la prÃ©sentons sous forme de tableau Ã  quatre colonnes pour vous Ã©viter de trop scroller. Vous la trouverez aussi sur le site d'AMD.

JeuxJeux 2Jeux 3Jeux 4
A Quiet Place: The Road Ahead Ghost of Tsushima DIRECTORâ€™S CUT Monster Hunter Wilds The Alters
Arena Breakout: Infinite God of War RagnarÃ¶k Mortal Kombat 1 The Axis Unseen
ARK: Survival Ascended Grand Theft Auto V Enhanced NARAKA: BLADEPOINT The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
Assassinâ€™s Creed Shadows Gray Zone Warfare Nightingale THE FINALS
Bellwright Hell is Us NINJA GAIDEN 2 Black The First Berserker: Khazan
Blades of Fire Hogwarts Legacy No More Room in Hell 2 The First Descendant
Call of Duty : Black Ops 6 Horizon Forbidden West Complete Edition PANICORE The Last of Us Part I
Call of Duty : Warzone Horizon Zero Dawn Remastered Planetaries The Last of Us Part II Remastered
Creatures of Ava Hunt: Showdown 1896 Predator: Hunting Grounds Titan Quest II
Cronos: The New Dawn Incursion Red River QANGA Until Dawn
Cyberpunk 2077 InFlux Redux Ratchet & Clank: Rift Apart Virtua Fighter 5 R.E.V.O
Deadzone: Rogue inZOI Rem Survival Warhammer 40,000: Darktide
Dragonkin: The Banished Kingdom Come: Deliverance II REMNANT II Warhammer 40,000: Space Marine 2
DYNASTY WARRIORS: ORIGINS Kristala RoadCraft Wild Assault
Enotria: The Last Song Legacy: Steel & Sorcery Runescape: Dragonwilds Wreckfest 2
EVERSPACE 2 Lies of P S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl WUCHANG: Fallen Feathers
F1 25 Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii Satisfactory -
Farming Simulator 25 Lords of the Fallen Ships At Sea -
FBC: Firebreak Mafia: The Old Country Sid Meierâ€™s Civilization VII -
FINAL FANTASY XVI Marvel Rivals SILENT HILL 2 -
Fort Solis Marvelâ€™s Spider-Man Remastered SMITE 2 -
FragPunk Marvelâ€™s Spider-Man: Miles Morales Split Fiction -
Frostpunk 2 Marvelâ€™s Spider-Man 2 Star Wars Outlaws -
Funko Fusion Mecha BREAK Steel Seed -
Game of Thrones: Kingsroad MechWarrior 5: Clans Stellar Blade -
Un poil avant ?

XFX est catÃ©gorique : la GDDR6 Samsung chauffe beaucoup moins que celle de SK Hynix
Yapa de ragots
Les ragots sont actuellement
ouverts Ã  tous, c'est open bar !