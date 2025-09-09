Le FSRâ€¯4 dÃ©barque dans la plupart des jeux compatibles FSRâ€¯3.1

Bonne nouvelle si vous Ãªtes dÃ©tenteur dâ€™une Radeon RX sÃ©rie 9000 et friand du FidelityFX Super Resolutionâ€¯: AMD vient de dÃ©gainer son Software: Adrenalin Edition 25.9.1. En plus dâ€™une prise en charge de Borderlands 4 et de Hell Is Us, cette version marque surtout le support du FSRâ€¯4 Â«â€¯dans la plupart des jeux qui supportent le FSRâ€¯3.1 avec DirectXâ€¯12â€¯Â».

Pour plus de jeux, mais pas pour plus de GPU

Factuellement, AMD ajoute le FSRâ€¯4 dans 85 jeux qui prenaient en charge le FSRâ€¯3.1 avec DirectXâ€¯12, et ce via le rÃ©glage global du pilote. En pratique, l'entreprise explique que cette fonctionnalitÃ© de mise Ã jour vers le FSRâ€¯4 se borne aux jeux qui prennent en charge DirectXâ€¯12 et qui ont intÃ©grÃ© une DLL FSRâ€¯3.1 signÃ©e conformÃ©ment aux directives de sa documentation FSRâ€¯3.1. La procÃ©dure Ã©carte par contre les titres FSRâ€¯3.1 qui tournent sur lâ€™API Vulkan ou qui utilisent des mÃ©thodes non standard (plug-ins tiers ou approches qui nâ€™emploient pas la DLL FSRâ€¯3.1 signÃ©e) pour l'intÃ©gration.

Sinon, pas besoin de refaire le topoâ€¯: cette derniÃ¨re version du FidelityFx Super Resolution utilise les accÃ©lÃ©rateurs dâ€™IA des GPU RDNAâ€¯4 pour amÃ©liorer la reconstruction de lâ€™image. Elle sâ€™avÃ¨re, dans lâ€™ensemble, bien plus convaincante que les prÃ©cÃ©dentes. La seule ombre au tableau est quâ€™elle reste exclusive Ã la derniÃ¨re gÃ©nÃ©ration de Radeon. Des fuites rÃ©centes ont rÃ©vÃ©lÃ© quâ€™AMD avait au moins envisagÃ© un portage sur les anciennes architectures, mais il nâ€™y a toujours rien de concret Ã ce stade.

Mais trÃªve de bavardages, voici la liste des jeux ajoutÃ©s avec le 25.9.1. Nous la prÃ©sentons sous forme de tableau Ã quatre colonnes pour vous Ã©viter de trop scroller. Vous la trouverez aussi sur le site d'AMD.