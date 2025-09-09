|
Le FSRâ€¯4 dÃ©barque dans la plupart des jeux compatibles FSRâ€¯3.1
â€”â€”â€”â€”â€” 09 Septembre 2025 Ã 16h21 â€”â€” 130 vues
|
Bonne nouvelle si vous Ãªtes dÃ©tenteur dâ€™une Radeon RX sÃ©rie 9000 et friand du FidelityFX Super Resolutionâ€¯: AMD vient de dÃ©gainer son Software: Adrenalin Edition 25.9.1. En plus dâ€™une prise en charge de Borderlands 4 et de Hell Is Us, cette version marque surtout le support du FSRâ€¯4 Â«â€¯dans la plupart des jeux qui supportent le FSRâ€¯3.1 avec DirectXâ€¯12â€¯Â».
Factuellement, AMD ajoute le FSRâ€¯4 dans 85 jeux qui prenaient en charge le FSRâ€¯3.1 avec DirectXâ€¯12, et ce via le rÃ©glage global du pilote. En pratique, l'entreprise explique que cette fonctionnalitÃ© de mise Ã jour vers le FSRâ€¯4 se borne aux jeux qui prennent en charge DirectXâ€¯12 et qui ont intÃ©grÃ© une DLL FSRâ€¯3.1 signÃ©e conformÃ©ment aux directives de sa documentation FSRâ€¯3.1. La procÃ©dure Ã©carte par contre les titres FSRâ€¯3.1 qui tournent sur lâ€™API Vulkan ou qui utilisent des mÃ©thodes non standard (plug-ins tiers ou approches qui nâ€™emploient pas la DLL FSRâ€¯3.1 signÃ©e) pour l'intÃ©gration.
Sinon, pas besoin de refaire le topoâ€¯: cette derniÃ¨re version du FidelityFx Super Resolution utilise les accÃ©lÃ©rateurs dâ€™IA des GPU RDNAâ€¯4 pour amÃ©liorer la reconstruction de lâ€™image. Elle sâ€™avÃ¨re, dans lâ€™ensemble, bien plus convaincante que les prÃ©cÃ©dentes. La seule ombre au tableau est quâ€™elle reste exclusive Ã la derniÃ¨re gÃ©nÃ©ration de Radeon. Des fuites rÃ©centes ont rÃ©vÃ©lÃ© quâ€™AMD avait au moins envisagÃ© un portage sur les anciennes architectures, mais il nâ€™y a toujours rien de concret Ã ce stade.
Mais trÃªve de bavardages, voici la liste des jeux ajoutÃ©s avec le 25.9.1. Nous la prÃ©sentons sous forme de tableau Ã quatre colonnes pour vous Ã©viter de trop scroller. Vous la trouverez aussi sur le site d'AMD.
|Jeux
|Jeux 2
|Jeux 3
|Jeux 4
|A Quiet Place: The Road Ahead
|Ghost of Tsushima DIRECTORâ€™S CUT
|Monster Hunter Wilds
|The Alters
|Arena Breakout: Infinite
|God of War RagnarÃ¶k
|Mortal Kombat 1
|The Axis Unseen
|ARK: Survival Ascended
|Grand Theft Auto V Enhanced
|NARAKA: BLADEPOINT
|The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
|Assassinâ€™s Creed Shadows
|Gray Zone Warfare
|Nightingale
|THE FINALS
|Bellwright
|Hell is Us
|NINJA GAIDEN 2 Black
|The First Berserker: Khazan
|Blades of Fire
|Hogwarts Legacy
|No More Room in Hell 2
|The First Descendant
|Call of Duty : Black Ops 6
|Horizon Forbidden West Complete Edition
|PANICORE
|The Last of Us Part I
|Call of Duty : Warzone
|Horizon Zero Dawn Remastered
|Planetaries
|The Last of Us Part II Remastered
|Creatures of Ava
|Hunt: Showdown 1896
|Predator: Hunting Grounds
|Titan Quest II
|Cronos: The New Dawn
|Incursion Red River
|QANGA
|Until Dawn
|Cyberpunk 2077
|InFlux Redux
|Ratchet & Clank: Rift Apart
|Virtua Fighter 5 R.E.V.O
|Deadzone: Rogue
|inZOI
|Rem Survival
|Warhammer 40,000: Darktide
|Dragonkin: The Banished
|Kingdom Come: Deliverance II
|REMNANT II
|Warhammer 40,000: Space Marine 2
|DYNASTY WARRIORS: ORIGINS
|Kristala
|RoadCraft
|Wild Assault
|Enotria: The Last Song
|Legacy: Steel & Sorcery
|Runescape: Dragonwilds
|Wreckfest 2
|EVERSPACE 2
|Lies of P
|S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
|WUCHANG: Fallen Feathers
|F1 25
|Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
|Satisfactory
|-
|Farming Simulator 25
|Lords of the Fallen
|Ships At Sea
|-
|FBC: Firebreak
|Mafia: The Old Country
|Sid Meierâ€™s Civilization VII
|-
|FINAL FANTASY XVI
|Marvel Rivals
|SILENT HILL 2
|-
|Fort Solis
|Marvelâ€™s Spider-Man Remastered
|SMITE 2
|-
|FragPunk
|Marvelâ€™s Spider-Man: Miles Morales
|Split Fiction
|-
|Frostpunk 2
|Marvelâ€™s Spider-Man 2
|Star Wars Outlaws
|-
|Funko Fusion
|Mecha BREAK
|Steel Seed
|-
|Game of Thrones: Kingsroad
|MechWarrior 5: Clans
|Stellar Blade
|-
