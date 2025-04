RTX 40 : des développeurs déconseillent les pilotes NVIDIA 572.xx

Ce n’est pas un poisson d’avril, ou alors il est bien avarié : depuis plusieurs semaines, des possesseurs de GeForce RTX rencontrent des problèmes de stabilité imputables aux pilotes graphiques. NVIDIA a tenté d’y remédier avec plusieurs mises à jour et correctifs. La société a particulièrement ciblé les BSODs affectant les RTX 50 Series. Or, des détenteurs de RTX 40 Series sont également confrontés à des dysfonctionnements et à des problèmes de performance ; en particulier depuis que les pilotes GeForce 572.xx régentent l’écosystème NVIDIA. Au point que certains studios recommandent de rester sur d’anciennes versions.

Les RTX 40 sacrifiées !

Ceux d’inZOI Studio, à l’origine du titre éponyme paru le 28 mars dernier, recommandent aux joueurs équipés d’une RTX 40 de s’en tenir à la version 566.36. Ils éclairent leur recommandation de la mention suivante : « L’utilisation de versions 572.xx ou supérieures peut entraîner des baisses de performance ou des saccades. »

Même prescription chez Neople, les développeurs de The First Berserker: Khazan, un titre sorti le 27 mars. À l’instar de leurs confrères, ils incitent les détenteurs de RTX 40 à rester sur la version 566.36 de décembre 2024. La justification est du même ressort : « Utiliser la version 572 peut causer des problèmes de stabilité. »

La dernière branche du pilote Game Ready de NVIDIA est donc pointée du doigt dans les deux cas. Il est assez surprenant de voir les rouages ordinairement très bien huilés de la machine NVIDIA se gripper ; d’aucuns estiment que l’optimisation à laquelle se livre l’entreprise pour son nouveau matériel se fait au détriment de la stabilité des GPU d’ancienne génération. Évitons tout malentendu : il ne s'agit nullement d'un sabordage volontaire. Ce dérèglement de l’horlogerie NVIDIA surprend d’autant plus que l’entreprise a souvent été au-dessus de la concurrence sur ce terrain. Pour l’instant, elle n’a pas publiquement fait état de problèmes particuliers avec les pilotes 572.xx pour les anciennes architectures. Le fait que des développeurs les incriminent de manière explicite n’est cependant pas anodin. À ce stade, le plus sage est certainement de suivre leur recommandation et de revenir au pilote 566.36.