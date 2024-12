La RX 8800 XT fait jaser, tandis qu’AMD évoque les RX 8800 et RX 8600

Si les deux premières cartes graphiques Battlemage officialisées par Intel en milieu de semaine n’ont pas éveillé en vous l'ardent désir de les acquérir (au moins une), peut-être trouverez -vous votre bonheur dans l’offre d’AMD à venir. Le fait que l’entreprise prépare des Radeon RX 8000 sous architecture RDNA 4 est bien entendu une certitude, et de multiple rumeurs les concernant ont circulé ces dernières heures. Condensé des principales informations à retenir.

RX 8800 XT = la RX 7900 XTX en plus frugale ?

Nous commençons avec des ragots colportés sur Chiphell par deux divulgateurs dissimulés sous les pseudonymes wjm47196 et zhangzhonghao. Nous savons que le premier est une source généralement fiable, mais nous ne connaissons guère le palmarès du second ; il est toutefois présenté comme ayant de bons antécédents par plusieurs confrères. Pour nous limiter à wjm47196, fin mai, il avait prédit un statu quo pour la quantité de cœurs CPU des Ryzen 9000 et annoncé une disponibilité des puces desktop « fin juillet ». Les faits lui ont donné raison, puisque cette gamme Granite Ridge est commercialisée depuis le 31 juillet.

Quoi qu’il en soit, les deux comparses ont discuté des performances de la Radeon RX 8800 XT. Zhangzhonghao a allégué que cette carte avait été conçue pour délivrer des prestations en ray tracing environ 45 % supérieure à celles de la Radeon RX 7900 XTX, le flagship de RDNA 3, tout en étant 25 % moins énergivore (soit une puissance de 270 W à la louche). Ce à quoi l’autre leaker, wjm47196, a rétorqué qu’AMD ciblait un niveau de performance plutôt équivalent à la Radeon RX 7900 XT, sans toutefois préciser s’il faisait référence au ray tracing ou à la rastérisation.

En outre, Zhangzhonghao a prétendu que la production de masse des RX 8800 XT serait initiée à la mi-décembre ; cet agenda serait cohérent avec une sortie à la mi-janvier.

Peu après, cette même Radeon RX 8800 XT s’est manifestée dans le calculateur de puissance officiel de Seasonic. La marque lui attribuait un TDP de 220 W, ce qui paraît assez bas par rapport à la valeur suggérée par Zhangzhonghao. En juillet dernier, ce même outil avait déjà été un peu trop prompt à référencer l’ensemble des GeForce RTX 50 Series. Les TDP étaient alors de 170 W pour la RTX 5060, 220 W pour la RTX 5070, 350 W pour la RTX 5080 et 500 W pour la RTX 5090. Des valeurs qui paraissent légèrement sous-estimées aujourd’hui, mais loin d’être totalement fantaisistes. En tout cas, elles trahissaient bien la hausse généralisée qui semble toucher cette gamme Blackwell. Libre à vous d’accorder du crédit aux 220 W ; pour rappel, la Radeon RX 7800 XT a un TBP (Typical Board Power) standard de 263 W.

Les Radeon RX 8600 et RX 8800 émergent chez AMD

Nous terminons avec deux autres références, les Radeon RX 8600 et RX 8800. La mise à jour du code de la pile logicielle ROCm les a explicitement mentionnées. Celle au numéro le moins élevé embarque un GPU GFX1200, tandis que l’autre une puce GFX1201. En principe, AMD organisera toute sa série autour ces deux GPU Navi 48 et Navi 44. Par ailleurs vous aurez remarqué la prise en charge du FP8 (Floating Point 8 bit).

Plusieurs médias se risquent à communiquer les spécifications consignées dans le tableau ci-dessous pour les trois cartes traitées dans ce papier. Elles restent hypothétiques.

Carte graphique Archi GPU Processeurs de flux VRAM Vitesse mémoire TBP RX 8800 XT RDNA 4 Navi 48 XTX 4096 16 Go G6 256b 20 Gbit/s 220-270 W RX 8700 XT RDNA 4 Navi 48 XT 3584 16 Go G6 256b 18 Gbit/s À déterminer RX 8600 XT RDNA 4 Navi 44 XT À déterminer 12 Go G6 192b 19 Gbit/s À déterminer RX 7900 XTX RDNA 3 Navi 31 XTX 6144 24 Go G6 384b 20 Gbit/s 355 W RX 7900 XT RDNA 3 Navi 31 XT 5376 20 Go G6 320b 20 Gbit/s 315 W RX 7900 GRE RDNA 3 Navi 31 XL 5120 16 Go G6 256b 18 Gbit/s 260 W RX 7800 XT RDNA 3 Navi 32 XT 3840 16 Go G6 256b 19,5 Gbit/s 263 W RX 7700 XT RDNA 3 Navi 32 XL 3456 12 Go G6 192b 18 Gbit/s 245 W RX 7600 XT RDNA 3 Navi 33 XT 2048 16 Go G6 128b 18 Gbit/s 190 W RX 7600 RDNA 3 Navi 33 XL 2048 8 Go G6 128b 18 Gbit/s 165 W

D'autre part, n’espérez pas de Radeon RDNA 4 plus haut de gamme, puisqu'AMD aurait fait une croix sur les Radeon 8900.

Enfin, étant donné que n’en avons pas parlé auparavant, précisons ici qu’AMD a officialisé le 3 décembre une conférence de presse au CES 2025 lundi 6 janvier à 11h00 PST / 20h00 CET (heure de Paris). Dans son communiqué en français, la société prévient que « Jack Huynh, vice-président senior et directeur général du Computing and Graphics Group d'AMD, ainsi que d'autres dirigeants d'AMD seront rejoints par des partenaires et des clients pour parler de la façon dont AMD renforce son statut de leader dans le domaine des PC et des jeux, ainsi que pour souligner l’étendue du portefeuille de produits pour le calcul haute performance et l’intelligence artificielle de l’entreprise ». Autant dire que des annonces relatives aux Radeon RX 8000, et certainement aux Ryzen 9 9000X3D, sont à prévoir.