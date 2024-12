Kingdom Come Deliverance 2 dévoile ses configs PC : pas un jeu pour les gueux

Oyez, oyez ! Les configurations d’Indiana Jones et le Cercle Ancien avaient déjà suscité l’inquiétude des aventuriers PC adeptes du lasso ; celles de Kingdom Come: Deliverance II risquent bien de semer la panique auprès des donzelles et damoiseaux se rêvant jeune Henry (il n'y a pas d’Henryette a priori, et encore moins d'Henryiel). Warhorse Studios a révélé un tas de recommandations pour s’acagnarder dans sa production attendue le 4 février prochain. Pour avoir le plaisement de pérégriner et d’estriller du faquin dans l'Europe du XVe siècle dans des conditions idéales (c’est-à-dire dans une définition élevée et avec une fréquence d’images et des paramètres graphiques qui le sont également), misez sur un ordinateur digne d’un seigneur.

Un jeu pour ceux qui n'ont pas la bourse molle

Nous n’y pouvons ni ho ni jo, il nous faut tristeusement et sans barguigner vous bailler la missive qui suit. Elle provient directement de Warhorse Studios.

Pour vous encanailler sur Kingdom Come : Deliverance II en 1080p / Low à 30 images par seconde, les développeurs mandent un Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600 avec 16 Go et une NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 580. Des composants de menuaille certes, mais qui exposent à un rendu lacrimable.

La configuration recommandée fait directement passer de la fosse à la basse-cour : Ryzen 5 7600X ou Core i5-13600K, RTX 3060 ou RX 6600 XT avec 24 Go de RAM pour du Full HD / Medium à 60 images par seconde !

Ce n’est guère mieux dans cette définition en High mais à 30 IPS, puisque le studio commande un Core i5-12600K ou Ryzen 7 5800X associé à une RTX 2060 Super ou Radeon RX 5700 et carrément 32 Go de RAM (vous notez que c’est la quantité de RAM qui régente l’organisation des configs).

Pour passer à du 1440p / Medium à 60 images, les exigences CPU et de RAM sont identiques au 1080p à la même fréquence et avec les mêmes paramètres, mais avec une incrémentation d’un rang pour les GPU (RTX 3060 Ti / Radeon RX 6700 XT).

Ceux souhaitant loger dans le donjon principal doivent prévoir un lourd attirail : Core i7-13700K ou Ryzen 7 7800X3D, GeForce RTX 4070 ou Radeon RX 7800 XT, 32 Go de RAM, pour le 1440p / High à 60 IPS. Enfin, pour l’Ultra, à 60 IPS en QHD mais seulement à 30 IPS en UHD, privilégiez les dauphines des générations RDNA 3 / RTX 40 Series.

Les membres de Warhorse Studios ont précisé que c’étaient les rendus natifs. Heureusement, Kingdom Come : Deliverance 2 supportera DLSS et FSR à sa sortie, ce qui, espérons-le, arrangera la situation. Nous sommes indéniablement face à une jeu exigeant, et particulièrement avec le CPU (c’était déjà le cas du premierer). Au moins, KCD2 a fait l’impasse sur Denuvo. Ce Kingdom Come : Deliverance 2 est en précommande sur Steam moyennant 59,99 écus.

Ah, avec toute cette jactance, nous en avions oublié les drôles sur consoles. Voilà leur pitance. Suit le Story Trailer diffusé il y a quelques heures.