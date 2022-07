NVIDIA a publié un hotfix estampillé 516.79, qui fait suite au pilote Game Ready 516.59. Il a pour but de corriger des bugs observés dans 6 jeux. La stabilité durant le gameplay dans Apex Legends a été améliorée. Overwatch pouvait figer durant un match, c'est résolu. Dungeons 3 plantait dès son lancement, c'était dans la todo list, c'est fait. Les performances de Red Dead Redemption 2 sous DLSS étaient moindres qu'avec les pilotes antérieurs, ça va mieux. Destiny 2 pouvait figer au lancement, ou pendant une partie, de manière aléatoire, ça aussi on ne devrait plus en entendre parler. Enfin Halo Infinite a vu sa stabilité pendant le jeu améliorée. Si vous étiez dans la liste touchée, vous pouvez mettre à jour, sinon, peu voire pas d'intérêt.