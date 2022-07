Bien que le watercooling custom soit une discipline de niche, cela n’empêche pas la concurrence de pulluler dans le secteur, offrant moult pièces plus ou moins utiles à la réalisation de chef-d’œuvre (presque) sur mesure. Or, le diable se cachant bien souvent dans les détails, il n’est pas facile de trouver exactement la pièce désirée, et il n’est pas rare de devoir retarder l’allumage final de sa première boucle de refroidissement liquide de quelques jours faute d’un raccord ou d’un adaptateur manquant.

Or, ce besoin est parfaitement complémenté par Alphacool, qui ne se prend pas la tête avec l’eau (haha). Des raccords, ils en ont à la pelle, mais cela ne suffisait apparemment pas puisque la firme en rajoute une couche avec 6 nouveaux modèles. Tous de la série Eiszapfen (arch, la güten racine allemande se fait ressentir), ces arrivants sont en fait répartis en trois formes et deux couleurs : un simple décalage permettant de rajouter 8 mm à un trou en G1/4", bien pratique pour certains blocs CPU et GPU, ainsi que deux adaptateurs 45°, soit en femelle/femelle (« adaptateur en L »), soit en mâle /femelle (« adaptateur angulaire »). Rajoutez deux coloris, nickel ou noir mat, et le tour est joué !

Au niveau des tarifs, les modèles déportant les raccords se négocient à 9,98 €, pour les connecteurs en L, c’est 4,49 € et, enfin, les versions mâle/femelle sont à 5,49 €. Tout ce beau monde est livrable dès aujourd’hui, ce qui n’est pas étonnant vu le prix et la taille de pièces : l’excuse rêvée pour passer sa machine sous la douche ?