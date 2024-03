AprÃ¨s Fortnite, un autre Battle Royale phare va adopter lâ€™Unreal Engine 5

Lancé en accès anticipé le 26 mai 2021 et officiellement sorti en version stable le 5 avril 2022, l’Unreal Engine 5 accumule progressivement de gros jeux. Après Fortnite, un autre poids lourd de la scène vidéoludique va l’adopter au cours des prochains mois : PlayerUnknown's Battlegrounds, plus communément appelé PUBG.

UE5 et décors destructibles pour PUBG

À l’occasion d’une diffusion en ligne, les développeurs de KRAFTON, Inc. dont le bataille royale free-to-play, reste, plus de six ans après son lancement (le titre est paru en décembre 2017), l’un des jeux les plus joués sur PC, consoles et smartphones, ont détaillé le programme de 2024. Dans les prochains mois, le titre actuellement sous Unreal Engine 4 passera à la version 5. Une transition qui permettra notamment de proposer des environnements destructibles.

Les développeurs n’ont pas précisé quelle version exacte de l’UE 5 ils utiliseraient. Taehryun Kim, le directeur de la production d'Ingame, a simplement déclaré : « Nous pensons que ce que vous attendez le plus, ce sont les améliorations visuelles. L'objectif de l'équipe de développement pour cette mise à jour est d'obtenir des améliorations visuelles de la plus haute qualité, qu'il s'agisse des personnages, des véhicules, des armes ou du monde du jeu. »

Bientôt l’Unreal Engine 5.4

Après une version 5.2 centrée sur la génération procédurale, la dernière version stable de l’Unreal Engine est la 5.3. Selon l’Epic Games, cette mouture a essentiellement amélioré toutes les fonctionnalités de rendu de base de l'UE 5, notamment Nanite et Lumen.

Rappelons que la première technologie, qui avait fait l’objet d’une démonstration titrée The Cavern réalisée par The Coalition, désigne le système de géométrie virtualisée du moteur, tandis que Lumen est son système d’illumination globale dynamique. Durant la GDC 2024, et plus précisément entre le 20 et 22 mars, Epic Games présentera la mouture 5.4.

Comme mis en lumière dans la vidéo ci-dessous, l’Unreal Engine 5 a notablement amélioré l’aspect graphique de Fornite ; il en sera sans aucun doute de même pour PUBG.

Le passage à cette version du moteur par le détenteur du record du nombre de joueurs simultanés (pic à 3 257 248 en janvier 2018) sur Steam sera forcément une belle publicité pour l'UE5. Si le titre de KRAFTON, Inc est désormais loin d’un tel sommet, il rassemble toujours entre 500 000 et 600 000 joueurs tout au long de la journée.

Après, de The Finals à RoboCop: Rogue City en passant par Lords of the Fallen et REMNANT II, la liste des jeux Unreal Engine 5 commence à acquérir un certain pedigree.