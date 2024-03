Lâ€™Unreal Engine 5.4 fait miroiter dâ€™importants gains de performance dans les jeux

Comme prévu, Epic Games a mis à profit la GDC 2024 pour présenter la version 5.4 de son moteur Unreal Engine, disponible dès à présent en version Preview. Cette mouture vise principalement à améliorer les performances globales ; elle intègre aussi de nouveaux outils d'animation.

Unreal Engine 5.4 : l’optimisation avant tout

Sur le papier, l’élément le plus notable de l’Unreal Engine 5.4 a trait à l’optimisation. Simon Tourangeau, vice-président de l'ingénierie de l’Unreal Engine chez Epic Games, a ainsi commencé son intervention en mettant l’accent sur cet aspect. Selon ses dires, avec la démo originale de l’Unreal Engine 5, The City Sample, laquelle a servi au clip The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience, l’UE 5.4 réduit le temps de rendu par thread de moitié ; et le « temps GPU », que nous supposons être le temps de rendu du GPU, de 25 % ; ce, sur console. Le modèle de la machine en question n’est pas précisé, mais en principe, Simon Tourangeau doit faire référence à une PS5 ou une à Xbox Series X .

Au sujet des améliorations des outils, l’Unreal Engine 5.4 peaufine Nanite. Cette version introduit une nouvelle fonctionnalité expérimentale de tessellation qui permet d'ajuster des détails tels que des fissures et des bosses au moment du rendu. En outre, l’Adaptive Tessellation doit contribuer à réduire les besoins en mémoire pour les niveaux les plus vastes. Par ailleurs, l’intégration du VRS (variable rate shading) via Nanite apporte « des gains de performance substantiels ».

Toujours en matière de rendu, Heterogeneous Volumes, la techno de rendu des objets volumétriques (fumée, fluides...) en temps réel propose des options supplémentaires ainsi que de nouveaux effets.

Concernant l'animation, le Motion Matching est désormais qualifié comme prêt pour la production. C’est une méthode d’animation qui est à l’œuvre pour les personnages de Fortnite depuis la sortie du chapitre 5. Dans l’ensemble, Epic Games stipule que les outils d'animation intégrés ont reçu des mises à jour importantes. Celles-ci simplifient la création de personnages ainsi que de leurs animations, directement dans le moteur, sans passer par des applications externes.

Pour un moteur de jeu, une illustration supplante les mots ; vous verrez la plupart des outils susmentionnés en action dans la vidéo ci-dessous. Ceux affectés à l’animation entrent en scène à partir de 2:06. Il y a notamment des séquences de Fortnite, qui adoptera l’Unreal Engine 5.4. Au passage, rappelons qu’un autre battle royale emblématique, PlayerUnknown's Battlegrounds, se mettra aussi à l’UE 5 dans le courant de l’année.

D’autre part, le framework PCG (Procedural Content Generation), introduit par la version 5.2, a également été amélioré. Là encore, le mieux reste de se référer à la démo ; la partie consacrée au PCG débute à partir de 7:17.

Pour finir, sachez qu’Epic souhaite lancer son Epic Games Store sur Android et iOS avant la fin de l'année.

La présentation complète du State of Unreal :