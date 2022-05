Microsoft et les mises à jour, c'est une histoire d'amour dont les victimes collatérales sont souvent les millions d'utilisateurs des OS de la Raymonde. Si vous tournez, comme la routourne d'ailleurs, sous Windows 11, il n'est pas impossible que vous soyez victimes de symptôme "je sors je me casse dehors avant de tout casser", qui est la conséquence du syndrome "mais WTF, mon PC met 40 minutes à booter, c'te lose !" Car oui, certains PC mettent une quarantaine de minutes pour booter, quand on a une machine dernier cri, ça se comprend difficilement.

Soyez pour autant rassurés, vous n'êtes pas la raison invoquée dans le titre ! La seule et unique, est une couillette d'un fort beau gabarit, dans Windows 11, pour laquelle Microsoft a sorti le rustipatch KB5012643. Ce n'est pas la seule anicroche rectifiée par cette mise à jour, on citera le Service APPX Deployment qui cesse de fonctionner après avoir installé certaines applications MSIX, une fuite mémoire sur les PC qui restent allumés 24h/24, un arrêt du démarrage du PC, et des bugs de sous-titrage. Si vous rencontrez un de ces gags gaguesques, vous pouvez faire la MAJ KB citée plus haut, si vous ne l'êtes pas, Mamie Raymonde de Redmond recommande d'attendre le 10 mai prochain et le déploiement de la grosse rustine menstruelle.