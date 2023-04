Windows 11 Insider 23435, itâ€™s a feature !

C’est le 14 avril que Microsoft annonçait la dernière build de Windows 11 à destination des insiders. Celle-ci offre une myriade de nouveautés (spoil : en fait, plutôt une), plein de correctifs destinés à leur remplir les poches en collectant toujours plus de données vous simplifier la vie et à nous rappeler quand c’est gratuit, c’est que vous êtes le produit. Ce alors que Windows 11 prend lentement, mais surement, en part de marché à hauteur de ~21 % quand Windows 10 « le bien aimé » équipe toujours ~70 % des postes windowsiens.

Commençons par les ajouts, un système de contrôle parental permettra de découvrir d’où vient l’intérêt soudain de vos ados pour la biologie, nous avons nommé le mode galerie dans l’explorateur de fichier. Il offrira l’intégralité des photos de l’appli « photos », dont la synchro icloud fait déjà des miracles en mettant en place une certaine parité entre l’intrusion dans le stockage local du PC et celui des smartphones au fruit défendu. Pour continuer dans la nouveauté, il faut regarder du côté estampillé new, et il faut le dire, le seul endroit ou c’est stipulé, c’est dans la catégorie « problèmes connus » — c’est ça qu’on aime sur W11, l’innovation dans la continuité — avec la liste des bugs de cette nouvelle galerie et un autre concernant la gestion des sous-titres automatiques.

Vivement ... ?

Côté correctifs et améliorations, c’est l’explosion de bonheur, à commencer par l’intégration du détecteur de présence dans les paramètres de sécurité et confidentialité. Microsoft vous permet ainsi de contrôler quelle appli pourra accéder ou non à ce capteur, la société assure également ne collecter aucune information via ledit capteur, mais notons tout de même qu’ils ne parlent pas des logiciels tiers exploitant cette fonctionnalité. Cela dit cessons un instant de parler vie privée pour se concentrer sur ce qui intéresse vraiment fenetres, aka qu’un utilisateur ne manque jamais une occasion de se simplifier la vie. Ainsi l'éditeur va continuer de chercher une méthode trouvant consensus auprès des utilisateurs pour vous rappeler que le compte Microsoft, c’est vraiment génial et que vous ratez beaucoup à ne pas vous y connecter *smiley triste*. Ainsi, un badge sera apposé sur votre image utilisateur dans le menu démarrer et une petite pubinette au-dessus des options utilisateur, car ça serait vraiment dommage que vous manquiez tout ça.

Par contre, toujours pas de correctif pour le glisser-déposer d'un fichier sur le raccourci d'un programme stické / ouvert de la taskbar, à moitié fonctionnel. Pas plus que de pouvoir afficher par défaut tous les icônes des softs lancés dans la barre d'état système, sans devoir se les coltiner à la main un par un (et se les recoltiner lorsqu'ils sont mise à jour). Ou encore de pouvoir déplacer la barre des tâches... Autant d'exemples pourtant parfaitement intégrés aux précédents opus de Windows, supprimés par on ne sait quelle invocation UX/UI-esque foireuse, et réclamés par les usagers. Si on peut saluer le rythme de mise à jour adopté par Redmond, des nouveautés — quand elles en sont vraiment — apportées à l'OS, ou encore du feedback du canal insiders, il serait peut-être bien que les fonctionnalités de base redeviennent efficaces, et que la simplification à outrance nuise moins aux utilisateurs désireux d'aller plus loin dans leur expérience OS, sans devoir passer par le god mode ou user prématurément sa souris à force de clics pour accéder à une option planquée derrière 12 sous écrans.

Enfin, un rapport destiné aux insiders ne serait rien sans une liste de bugs non corrigés dont certains remontent à la build précédente. Intrusion dans notre vie privée, fonctionnalités peu pertinentes ou harcèlement pour souscrire à plus de services encore : nous avons le choix... tant que ça profite à la maison mère puisque « En vertu du présent contrat, nous vous accordons le droit d’installer et d’exécuter une instance du logiciel sur votre dispositif ». Notez que ces mots ont été hypocritement écrits sous Microsoft Word.