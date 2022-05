AMD et NVIDIA sont en train de finaliser pour cette année leur prochaine génération. Alors qu'Intel pédale dans la semoule pour arriver à sortir sa première carte gaming Arc Alchemyst, les deux grands s'apprêtent à prendre un tour d'avance avec RDNA 3 et Lovelace. Si côté rouge, on devrait avoir un design multimodule et toujours son Infinity cache (L3), chez les verts, on devrait avoir un design monolithique avec un très gros cache L2, deux approches donc qui devraient permettre un beau duel. Ce serait aussi le duel du watt, et si on pourrait toper les 600W pour Lovelace, RDNA 3 ne serait pas en reste avec 500 W, ceci ne reste que des supputations et des concentrations de bruits de couloir. Mais la prochaine génération pourrait franchir un cap sur ce point.

Voici un nouveau terrain de jeu pour les leakers, la puissance de calcul FP32 en TFLOPS. Pour comprendre ce qui pourrait débarquer dans nos machines, il faut se souvenir que la RTX 3090 est à 35.6 et la RX 6900 XT à 20.6 TFLOPS. Les chiffres avancés ce jour sont énormes, et témoignent d'une certaine manière du bond auquel on devrait assister, en se souvenant que cette donnée n'a pas de valeur directe permettant de jauger de la capacité en gaming des cartes. Alors, la RX 7900 XT serait à 92, tandis que la RTX 4090 devrait être la première à franchir les 100 TFLOPS sur le segment gaming.

Il est clair que ça prête à la prudence et à la réflexion, mais ce sont des valeurs alléchantes ! Attendre et voir, c'est la seule option actuellement !