Alors que le dernier LEGO disparaît des meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions) après s'être montré pendant plusieurs semaines de fort belle façon, rappelons-le, ce sont les jeux indépendants qui font parleur d'eux en cette 17e semaine qui vient de s'écouler. Pensez donc, un jeu Dune, The Stanley Parable et Rogue Legacy font leur apparition dans le tableau, et ce n'est pas faute de les avoir présenté dans le Gamotron S06E17 paru hier matin. Comme quoi on ne choisit pas que des bouses, y'a des trucs sympa dans le lot, vous devriez y jeter un œil, en plus y'a un jeu à gagner chaque semaine. Ahem.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 17

Semaine 16 Semaine 15 1 Steam Deck Steam Deck Steam Deck 2 Elden Ring Elden Ring Elden Ring 3 Dune: Spice Wars Cyberpunk 2077 LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga 4 The Stanley Parable: Ultra Deluxe LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga 5 Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga Sea of Thieves 6 Monster Hunter Rise Valve Index VR Kit Valve Index VR Kit 7 Rogue Legacy 2 No Man's Sky Call of Duty®: Black Ops III 8 Cyberpunk 2077 DayZ No Man's Sky 9 Valve Index VR Kit Squad The Elder Scrolls Online - Crown Packs (DLC) 10 Dying Light 2 Stay Human Call of Duty®: Black Ops III Dread Hunger

En ce qui concerne les ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), elles sont habituellement rythmées par les sorties AAA, et comme les gros jeux se font rares ces dernières semaines, ça bouge un peu moins. Elden Ring prend déjà de la bouteille (à son échelle), le LEGO s'éclipse progressivement pour laisser place à nouveau aux exclusivités et autres grosses productions. Et aux Sims... Bref, comportement classique pour les ventes physiques qui ne sont logiquement pas impactées par les jeux indé.