Clippy revient dans Windows 11, et le support natif des .rar et autres .7zip avec

Clippy revient dans Windows 11, et le support natif des .rar et autres .7zip avec

Clippy revient dans Windows 11, et le support natif des .rar et autres .7zip avec

Vous vous souvenez de ce machin exécrable sur Office qui est sans doute à l'origine d'un paquet de désertifications vers LibreOffice ? Un truc imaginé par Bob du marketing pour simplifier l'utilisation d'Office 97 et abandonné en 2003. Et bien non ! Rassurez-vous, le trombone anthropomorphique ne revient pas vraiment sur Windows. Mais à la place, c'est Copilot qui va s'inviter dans votre OS et devinez quoi ? Oui, c'est un chatbot à la sauce ChatGPT.

Microsoft en a fait l'annonce lors de sa grand-messe Microsoft Build se terminant actuellement, alors que Satya Nadella, actuel Billou PDG, relevait à nouveau l'importance de l'IA et de son avenir dans les produits de la firme. Vous retrouverez donc dans le canal preview dès juin prochain — c'est-à-dire : demain — un nouveau petit bouton intégré directement à la barre des tâches, à côté de l'intégration forcée de Teams, vous permettant de vous faire assister par l'ersatz de Bing Chat, aka GPT-4. Son déploiement à plus grande échelle devrait intervenir dans quelques mois, peut-être peut-on imaginer lors de l'arrivée de la 23H2.

Accéder aux paramètres de la machine, à vos documents, rédiger, reformuler, créer de toute pièce, s'interconnecter avec des applications tierces comme Deezer pour écouter un bon vieux Redbone, le champ des possibles est vaste d'autant que Microsoft compte bien ouvrir son bout d'IA aux plugins – répondant aux normes instaurées par Open AI –... qui ne manqueront pas de marquer de nouveaux soucis de confidentialité des données. C'est Alexa qui ne doit pas être super jouasse.

Plus réjouissant, lors de ce même Build, on apprend que Windows supportera nativement et très prochainement les archives aux formats .rar , .7zip , .rar.gz , et « bien d'autres » inclus dans Librarchive. Plus besoin d'installer 7-ZIP à la moindre installation de Windows, en voilà une bonne nouvelle ! Peut-être une des fonctionnalités les plus attendues depuis un paquet de temps. Il ne leur reste plus qu'à virer les trucs inutiles, comme le péniblissime « afficher plus d'options » du menu contextuel, et des frites, bordel, pour nous rendre heureux.