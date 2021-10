Au départ pressenti pour être un super Windows 10, les gens du marketing chez la Raymonde se sont dit que ce serait mieux pour relancer le truc qu'on l'appelle Windows 11. Mais pour justifier ce changement de nom, plus de 6 ans après les débuts de Windows 10, Microsoft a fait un lifting esthétique, a optimisé son OS pour les prochaines générations de machines avec des affinités pointues pour les threads et les changements d'état des coeurs ainsi que leur nature, et enfin a obligé le TPM 2 afin de foutre à la poubelle des machines de 2017 comme les plateformes X99 et autres Ryzen 1000, largement capables techniquement de tenir la route.

Comme d'habitude, pour l'installer, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous, gratuitement à partir d'une licence Windows 10 valide et activée. Soit vous passez par l'assistant d'installation à partir de votre machine déjà en route, soit vous passez par la clé USB préalablement préparée par le Windows 11 Media Creation Tool, soit vous faites votre sauce avec les ISO, ces belles images qu'on s'arrachait au temps des graveurs CD/DVD jadis. Vous pouvez franchir le cap à présent, à condition de le vouloir bien entendu, autrement vous pouvez attendre que les gags remontent, on se souvient que les SSD Intel sous Windows 10 disparaissaient. Bref, on n'est pas à l'abri !

L'occasion de mettre à jour notre encart (au cours de l'après midi) vous informant des derniers pilotes sortis sur la home de CDH :

Vous y retrouverez dorénavant les derniers pilotes pour Win 10 x64, Win 11 x64, et Linux multi distributions – implémentation en phase beta avec notre partenaire, TLD, qui sera étoffé et amélioré –. Exit Win 7 x86 & x64, ainsi que cette bonne vieille tuile Win 8.1 x86 & x64. Vous noterez que BIOS & firmwares sont dorénavant rendus distincts pour plus de clarté, et enfin l'accès direct aux dernières versions des pilotes GPU (en fonction du système sélectionné) gagne lui aussi en photopériode (on parie que vous ne connaissiez pas ce terme).