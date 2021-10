Chaque fois c'est la même chanson, on voit apparaitre sur la toile des références de cartes qui ne voient finalement pas le jour. Pourtant, c'est bien la première fois qu'il y a confirmation, officieuse cela s'entend, de la part des twittos et autres personnes "dans la confidence". Toutefois, nous garderons le conditionnel comme temps de rédaction, quand on ne sait pas de manière certaine, c'est ce qu'il faut faire.

En janvier prochain, on peut imaginer que l'annonce serait faite au CES, le caméléon devrait déployer 3 produits. Le premier, c'est la RTX 2060 12 Go, dont nous avons déjà eu écho il y a quelques semaines. Elle conserverait les mêmes specs que la carte originelle, mais doublerait la VRAM. Si 6 étaient trop justes avec les jeux actuels, 12 semblent presque trop puisque le domaine de prédilection est le FHD, et qu'à cette définition, les textures ne font pas des millions de Go. Mais c'est aussi un moyen d'occuper le marché avec un GPU rentabilisé et facile à produire en ces temps de pénurie.

La seconde carte, ce serait la RTX 3070 Ti 16 Go. Si vous avez lu notre test de la RTX 3070 Ti, vous aurez remarqué que c'est, de notre point de vue, la moins bonne carte de la gamme Ampere. Elle pompe trop, coûte plus cher que la RTX 3070 tout en offrant que très peu de perfs en plus. Et pour finir de l'achever, elle n'a que 8 Go de VRAM quand la concurrence en propose plus. Ce serait probablement pour lui offrir un intérêt supérieur que le caméléon aurait décidé ce simple doublement de VRAM.

Enfin, la dernière n'est autre que la RTX 3090 SUPER, dont nous entendons parler depuis le mois d'aout. Contrairement aux deux autres sus-citées, elle aurait plus à offrir et ne serait pas identique à l'originale. Premièrement, le GA102 serait complet, avec 10752 cuda cores FP32 contre 10496 à la RTX 3090, cela correspond à la réactivation d'un TPC et deux SM, les unités de texturing glisseraient à 336 au lieu de 328, les RT cores de 82 à 84, les Tensor cores de 328 à 336, seuls les ROP resteraient à 112. Pour affiner le truc, NVIDIA passerait sa VRAM GDDR6X de 19.5 à 21 Gbps. Le GPU ultime pour jouer et bosser ? Sûrement, mais ça coûtera un rein, et la lutte des Founders Edition sera rude !