Avec Windows 11, Microsoft compte bien faire parler de lui, et en bien. Avec une dixième mouture plutôt robuste, mais aux soucis récurrents de stabilité des mises à jour majeures, la Raymonde doit faire face à un Apple désormais aux commandes de son matériel, et un Linux microscopiques sur ses parts de marchés, mais cherchant à coloniser le domaine des consoles (et le cœur des geeks).

Pour redynamiser l’actualité autour de son système d’exploitation, Microsoft a fait les fonds de tiroir et ressorti un bon nombre d’idées du canal Insider pour former un « nouvel » OS : Windows 11. Changement dans le gestionnaire de bureau, support (futur) des applications Android, prérequis plus stricts niveau sécurité : la liste des changements est longue, et la maison-mère assure qu’en interne, les choses vont évoluer.

Néanmoins, ces belles annonces ne valent bien que le crédit apporté à l’entreprise, qui varie grandement selon les individus. À l’inverse, un bon vieux test réalisé dans les règles de l’art apporte des chiffres tangibles pour quantifier qui de Windows 11, Windows 10 et Linux — avec un Ubuntu 21.10 sous noyau 5.13.0, saura extirper le plus de performance d’un Ryzen 9 5900X attaché à une mobale ASUS, la CROSSHAIR VIII HERO.

Will it blend? That is the question!

Est-ce parce que Phoronix était aux commandes du bouzin que Linux finit premier ? Certainement pas, mais plutôt à une orientation de « l’OS comme un service » plus développé sur la fenêtre que chez Canonical. Et, pour notre question de départ, il semblerait que la réponse soit « non », Windows 11 fait pire que son aîné et accuse en moyenne 3 % de retard sur la dixième mouture, et 6 % contre Ubuntu. Pour autant, le résultat va significativement varier selon les applications : côté rendu 3D, le pingouin est roi ; alors que Windows vole la première place sur des benchmarks comme GravityMark et Unigine Heaven. Pour les deux frères, par contre, l’écart se tient dans un mouchoir de poche, à une mesure près : celle de l’encodage en WeP. Pour une future rustine sur la bêta ?