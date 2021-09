Intel devrait faire feu de son Alchemist Arc, l'exhiber partout et tenter les joueurs déçus par le manque de régulation des partenaires d'AMD et NVIDIA quant aux tarifs demandés. La tentation sera d'autant plus grande que les cartes seront performantes, et que la firme aura enfin résolu les soucis récurrents de stabilité et de performance de pilotes. Donnons à Intel le bénéfice du doute, on peut penser légitimement que la bande à Raja comporte quelques tronches qui sauront repartir d'une feuille blanche et donner aux joueurs les mêmes garanties que ce que les deux ennemis savent faire plutôt très bien au final. Si c'était si facile de le faire, Intel aurait déjà réussi depuis longtemps, et XGI dominerait le monde avec ses Volari !

Comment Intel voit les choses ? Un slide qui aurait fuité permettrait de s'en rendre compte. Avec un DG2 à 175/225 W, Intel vise nommément la RTX 3070 et la RX 6700 XT, pour une tranche tarifaire comprise entre 400 et 499 $, segment Enthusiast. Plus modestement, le DG2 à 75 W a pour but d'occuper le segment de 100 à 199 $, et vise la GTX 1650 SUPER dont vous pouvez retrouver un test dans nos colonnes. Au final, la grande inconnue sera de savoir si le géant sera en mesure de proposer ses cartes à des prix conformes aux MSRP, d'offrir des perfs propres et en adéquation avec le slide, et de résoudre ses soucis chroniques des pilotes pas jojo. Ça fait beaucoup de si, mais si ça peut casser le jeu de dupes des deux leaders, on ne s'en plaindra pas !