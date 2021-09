C'est l'heure du bilan hebdo, on commence avec les meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions). Carton plein pour Tales of Arise, le dernier RPG de chez Bandai Namco, qui a l'audace d'être présent à trois reprises (différentes version et/ou régions). Le jeu a même suffisamment convaincu les joueurs pour squatter les deux premières places du podium. Sinon on retrouve à peu près les titres de la semaine passée, avec un surprenant NBA 2K22 qui a pourtant suscité la polémique dans sa version PC et qui se fait tailler dans les évaluations.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 36 Semaine 35 Semaine 34 1 Tales of Arise Battlefield V Destiny 2: The Witch Queen Deluxe + Bungie 30th Anniversary Bundle 2 Tales of Arise Pathfinder: Wrath of the Righteous Aliens: Fireteam Elite 3 Pathfinder: Wrath of the Righteous NARAKA: BLADEPOINT NARAKA: BLADEPOINT 4 NARAKA: BLADEPOINT Pathfinder: Wrath of the Righteous Psychonauts 2 5 No Man's Sky Destiny 2: The Witch Queen Deluxe + Bungie 30th Anniversary Bundle Humankind 6 Tales of Arise: Ultimate Edition

Valve Index VR Kit Battlefield V 7 NBA 2K22 Aliens: Fireteam Elite Valve Index VR Kit 8 Battlefield V Tales of Arise Cyberpunk 2077 9 Life is Strange: True Colors No Man's Sky The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition 10 Red Dead Redemption 2 Phasmophobia Destiny 2: Legendary Edition

Du côté des meilleures ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), ça stagne un brin mais la rentrée ne va pas tarder à bousculer tout ce petit monde. Bon, sur PC peut-être pas, mais on s'attend à du mouvement sur consoles. Sans ça, on retrouve une nouvelle fois plus ou moins les mêmes titres qu'en semaine 34. On ne change pas une équipe qui vend la peau de l'ours avant de partir à point. Notons tout de même F1 2021 qui surprend sur PC, et WRC 10 qui fait une timide apparition sur Xbox One.