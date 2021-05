Les aventuriers du libre # 2 : un bon goût de Manjaro

Il y a quelques mois, le Comptoir vous proposait de vous passer de l’écosystème Windows pour son environnement de jeu, et de passer par Linux pour lancer ses titres favoris, notamment grâce aux progrès de Steam Play. Néanmoins, le libre étant ce qu’il est : très fragmenté, en particulier en ce qui concerne les distributions, c’est-à-dire les logiciels distribués avec le noyau Linux.

Alors que notre premier opus se basait sur l’accessibilité avec Linux Mint, cette seconde itération s’articule autour de Manjaro dont la philosophie s’éloigne encore plus des canons de la Raymonde, en plus de bénéficier de logiciels plus récents. Basé sur Arch Linux, Manjaro a toutefois l’avantage de s’installer et de se mettre à jour à partir d’une interface graphique, rendant les tutoriels graphiquement attrayants — même si la console nous attend toujours au tournant. Préparez vos clefs USB, le CDH vous invite dans un nouveau voyage au cœur du pingouin !