La course aux correctifs et polissages continue chez Microsoft, puisqu'avant de réaliser de gros changements sur la beta de Windows 11, l'éditeur cherche surtout à rendre cohérente la transition de l'interface et des fonctionnalités internes. De ce fait, une grosse majorité des avancées de la semaine touche surtout les petits manques liés aux nouveaux éléments, comme l'ajout du système de chat connecté à Teams, qui sera le logiciel de communication par défaut sur Windows 11, et non plus Skype comme sur Windows 10.

Dans les autres points, nous retrouvons le changement des icônes dans la barre des tâches, pour être en accord sur le nouveau thème déployé de puis quelques mois à présent. L'accès au mode Focus des notifications est simplifié, les clignotements d'icônes sont beaucoup plus doux et l'horloge est un peu plus fonctionnelle.

Néanmoins, le plus gros de cette build est basé sur des correctifs, puisque la dose de bogues qui restaient est phénoménale. Pour commencer, parlons de la barre des tâches, dont une grosse partie des crashs liés à l'explorateur Windows ont été supprimés, ainsi que des problèmes d'affichage ou des fonctionnalités qui ne voulaient pas tourner correctement. Par contre, les paramètres semblent se stabiliser progressivement, ce qui permet de limiter les problèmes avec de nombreux menus. De nombreux soucis semblent résolus encore, la liste étant longue, nous vous laissons la joie d'aller la consulter sur le billet de Microsoft.

Par conséquent, la liste des bogues restants ou découverts commence à se réduire, avec de moins en moins de problèmes lourds ou très impactant pour la majorité des utilisateurs. Bien qu'il reste du chemin à faire, la Raymonde est restée efficace ces dernières semaines, proposant assez rapidement des builds correctement stables pour son nouvel OS. Cependant, il n'est pas impossible que d'ici là, des nouveautés se rajoutent et fassent remonter d'éventuels défauts de Windows 11, voire de Windows 10, qui sert toujours de base pour cette nouvelle version.

Vous pouvez toujours consulter le billet sur le devblog de Windows