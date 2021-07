Difficile de s’y retrouver actuellement dans la gamme d’APU d’AMD - les puces rassemblant un GPU et un CPU sous un même die. En effet, sous la même dénomination de Ryzen 5000, vous pouvez trouver soit du Lucienne, faisant usage de la microarchitecture Zen 2 précédente, soit du Ceanne et son Zen 3 rutilant ; et la suite ne serait pas mieux d’après les rumeurs. En particulier, Barcelo serait le nom de code du successeur de Lucienne : ces APU qui resteraient sur base de 7 nm à l’iGPU VEGA 8 (maximum), mais dont la partie processeur serait mise à jour sur le tout dernier Zen 3.

Toute cette gamme n’est cependant connue que par le biais de rumeurs et de photo à l’authenticité parfois douteuse, voici donc de quoi rajouter un peu plus de crédit à cette roadmap, grâce à Coreboot. Késako ? Une initiative de BIOS libre, soutenue depuis quelques années déjà par AMD sur une partie de ses puces. En effet, au démarrage, votre machine doit exécuter pas mal de code visant à initialiser le processeur et mettre sagement la mémoire bien en place pour la procédure de boot : un job crucial que les adeptes du libre n’ont pas tardé à coloniser.

Toujours est-il que ce projet vient de recevoir quelques modifications du code visant à supporter Barcelo, officialisant ainsi à demi-mot sa présence dans les plans d’AMD. Au niveau des changements en eux-mêmes, rien de fameux : principalement recopié depuis Cezanne, les quelques morceaux de programme pointent vers une parte graphique identique, notamment sur l’image de VBIOS, confirmant ainsi les rumeurs. Reste à voir ce qu’il en sera côté présentation par la firme, car le côté logiciel est souvent mis en développement très tôt afin que tout soit paré pour la sortie officielle. (Source : Phoronix)