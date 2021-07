Définitivement, cet été sera placé sous l’égide des fuites ! Entre AMD et son Barcelo, Samsung avec son Exynos ou encore Intel avec ses intentions de rachat, nos colonnes grouillent de ragots de comptoir — pour votre plus grand plaisir. La dernière nous provient d’un habitué des sources, à savoir YuuKi_AnS, plus récemment célèbre de par ses clichés des processeurs Sapphire Rapids.

Ce cher leaker aurait en effet obtenu des informations croustillantes sur la future génération Alder Lake des bleus : les premiers exemplaires de présérie des i9-12900K seraient disponibles à la vente au marché noir, pour un tarif de 1 050 $ à 1 150 $ (6900 yuans à 7500 yuans). Cependant, à ce stade de la production, ces Qualifying Samples sont encore rares, ce pourquoi les clichés seraient extrêmement peu nombreux afin d’éviter à la source de se faire prendre... et leur vente est limitée en lots de 100 exemplaires incluant des modèles plus anciens. Notez qu’aucune carte mère LGA1700 n’est pour le moment disponible, autant dire que l’achat est on ne peut plus inutile à l’heure actuelle !

Selon Tom’s Hardware, cet i9-12900K serait plus économe thermiquement que le gourmand i9-11900K avec toujours 125W de PL1, mais 228W de PL2 (direction ici pour une explication détaillée de leur signification) soit 22 W de moins ; de quoi atteindre 5,3 GHz sur deux des gros cœurs (Golden Cove) en turbo et 5 GHz sur l’ensemble des gros bouzins : pas mal pour du 10 nm ! Quand aux Gracemont, formant les petits cœurs — architecture hétérogène obligeant — les fréquences restent plus sages avec 3,9 GHz sur quatre cœurs en boost, et 3,7 GHz sur tous les cœurs. Tout ce petit monde (8 + 8 cœurs en tout) se partagerait 30 Mio de L3 selon une topologie encore inconnue, tout autant que les performances ou encore la date de sortie des bouzins. Patience, patience, les bleus sauront largement communiquer en temps utile ! (Source : VideoCardz)