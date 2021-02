AMD vient de mettre en ligne des pilotes estampillés 21.2.2, dont le contenu les apparente à un hotfix en bonne et due forme. Pas de jeu amélioré, mais des bugs corrigés, et d'autres clairement identifiés, mais pas encore rectifiés. Le premier bug à être éradiqué, c'est un rendu loupé en utilisant le rendu EEVEE sur Blender sur les Polaris 400 et 500. Quake III Arena de son côté pouvait crasher au chargement ou en jeu, c'est arrangé, même si c'est amusant pour un jeu sorti en 1999 ! Enfin, et plus actuel, les perfs sur Wolfenstein Youngblood avec SAM activé redeviennent plus correctes. Vous pouvez mater le changelog pour voir quels soucis sont répertoriés et en attente de solution.