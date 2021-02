La règle, c'est la règle : tant qu'un fabricant ne donne pas d'informations claires et précises sur ses sorties à venir, Internet se charge de trouver les informations à partir de la moindre faille possible. Et l'une des plus connues - et plus fiable - reste l'EEC, qui se charge de la certification des produits qui doivent être vendus dans une grande partie de l'Eurasie, il n'est donc pas rare d'y voir des modèles en pré production venir faire un tour quelques semaines avant leur sortie. Et ce qui est marrant avec le nom des produits déposés, c'est qu'ils peuvent donner certaines informations intéressantes sur les cartes graphiques à venir.

C'est donc les modèles de chez PowerColor qui se sont fait voir, montrant la totalité de la gamme RX 6700 XT ou non à la vue de tout le monde. Enfin montrer est un bien grand mot, car à part les dénominations commerciales, nous n'avons pas grand-chose à voir. Toutefois, nous pouvons spéculer sur certains petits points : tout d'abord, le nombre de cartes prévues, avec 9 modèles de RX 6700 XT et 2 modèles de RX 6700, sans compter les versions OC, ce qui fait pas mal de monde tout de même. Autre détail intéressant, les cartes RX 6700 semblent n'embarquer que 6 Go de GDDR6, soit pile la moitié des cartes RX 6700 XT, probablement du à l'utilisation de puces mémoires de plus petite taille, permettant de faire un modèle plus abordable sans devoir à refaire tout le PCB pour autant.

La fuite confirme aussi la précédente, qui montrait que les RX 6700 XT auraient 12 Go de VRAM. Le dépôt est tout frais, mais il n'est pas improbable que cela puisse annoncer une sortie proche des cartes RX 6700 customs, bien qu'il faudra voir l'état des stocks auparavant. Et surtout, il faudra savoir si tous les modèles seront vendus, car sur le papier, ça fait une belle segmentation pour une génération qui a du mal à garder une référence en stock, à voir si certaines cartes seront pour le marché des OEM. (source : EEC)

Et oui, il nous manquait Lisa Su dans toutes ces profanations de fuites !