Le rendez-vous semestriel de Microsoft est enfin arrivé, autrement dit la nouvelle version majeure de Windows 10. Il s'agit d'un évènement important à chaque occasion, à la fois par les ajouts et modifications apportées par la Raymonde, mais aussi avec la question éternelle : quels bugs seront présents ? Car ces dernières années, ceux-ci ont parfois été mineurs, et parfois ils ont délayé le déploiement des mises à jour tellement ils étaient importants - Windows 1809, nous pensons à toi !

Quoiqu'il en soit, la spéculation viendra plus tard, pour l'instant nous nous contenterons des informations officielles, avec une version qui arrive dans les temps. Cette version 20H2 de Windows 10 apporte quelques ajouts au niveau des paramètres, comme la gestion du taux de rafraichissement de vos écrans, une gestion des disques plus accessibles ou bien des notifications mieux arrangées. Il ne faut pas oublier les refontes visuelles, comme sur le menu démarrer qui se fait dépoussiérer, ou la barre des tâches qui est revisitée selon vos paramètres à l'installation de Windows.

Le navigateur Edge murit lui aussi durant cette mise à jour. Outre les ajouts d'outils dans les collections, celui-ci est plus ancré dans l'OS puisqu'il est désormais possible d'épingler des favoris directement dans la barre des tâches, pratique pour retrouver votre site d'information favori sur le hardware informatique. Le navigateur s'incruste aussi dans les raccourcis de base, il vous sera désormais possible de naviguer entre les onglets via la commande alt+tab. Pratique pour ceux qui n'ouvrent que quelques onglets, et elle reste désactivable si vous vous sentez obligés d'en avoir 30 d'ouverts.

La mise à jour est donc disponible dès aujourd'hui, depuis Windows Update pour certains, ou alors en utilisant l'outil de mise à jour pour les plus impatients. N'oubliez pas de faire attention aux drivers et aux matos qui se trouvent dans votre PC pour être surs qu'ils soient compatibles, Microsoft se réservant le droit de vous refuser une mise à jour sinon. Maintenant, il ne reste plus qu'à savoir combien de temps il faudra avant de découvrir les premiers bugs majeurs : mesdames, messieurs, les paris sont ouverts !