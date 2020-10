La nouvelle version de Windows 10 approche à grands pas, et nous devrions bientôt être fixés sur le déroulement de son déploiement, en espérant que cette fois-ci qu'il n'y aura pas de problèmes graves dès la sortie. Il faut dire qu'entretemps, la gestion du système Insider a évolué, nous verrons donc si cela aura porté ses fruits. Néanmoins, Microsoft continue de faire évoluer son OS fenêtré, et de nouvelles fonctionnalités sont encore déployées dans le but d'obtenir une gestion plus efficace des SSD, qui ont eu quelques soucis d'optimisation sur cette version 2003.

L'équipe Insider a donc mis au point un système d'analyse de l'état de santé des disques NVMe, avec une endurance qui peut varier selon l'environnement, l'électronique et les technologies utilisées, les puces QLC et les SSD DRAM-less étant de plus en plus fréquent dans les modèles les plus abordables. Il sera donc possible de savoir si votre disque n'est pas trop usé et surtout s'il sera nécessaire de prévoir un changement imminent, avant de perdre ses données. Un outil des plus utiles, qui sera surtout plus facile à comprendre pour les utilisateurs lambdas.

De nombreux problèmes ont été corrigés aussi, notamment sur le nouvel outil de gestion des disques, qui pouvait planter à l'ouverture. La liste est assez longue, ce qui est fréquent lorsque les versions majeures approchent, et nous vous invitons à aller sur le devblog afin de la voir en détail. À noter, quelques BSOD sont présents encore, et il nous reste plus qu'à espérer qu'ils seront corrigés d'ici le déploiement massif de Windows 10 20H2.