Windows Insider 20175 et 20180 : encore et toujours de l'interface et Edge

La saison estivale est bien parmi nous, et si nous commençons à sortir le pastis et le rosé à côté des grillades, cela en est de même pour les sociétés qui ralentissent légèrement leur rythme de travail. Malgré tout, Microsoft maintient son programme Insider pour continuer à travailler sur les versions futures de Windows 10, mais à contrario des builds précédentes, la firme reste sur des patch notes légers pour les deux semaines qui viennent de passer. Bien entendu, dans l'attente de s'occuper de plus gros chantiers, la Raymonde s'est chargé principalement de peaufiner les travaux déjà en cours, autrement dit l'esthétique et la navigation sur le Web.

Ainsi, nous retrouvons deux patch notes pour cette fin du mois de juillet, avec pour commencer le 20175. Cette build amène la possibilité d'épingler des sites Web particuliers sur Edge dans la barre des tâches, ce qui s'avère pratique pour consulter vos sites favoris et récurrents, comme le comptoir par exemple. À côté de ça, quelques icônes - les stickers et la capture d'écran - ont été revues pour continuer l'uniformisation de l'interface, et de nombreux bugs ont été corrigés.

Pour l'update 20180, nous restons sur du très léger cette fois, avec principalement des corrections de bugs mineurs et une restriction du déploiement de l'épinglage des sites Web via Edge. Ce sera donc un régime minceur sur le reste, avec juste quelques corrections de bugs et l'identification de problèmes qui ne sont toujours pas résolus. En effet, l'épinglage des sites a encore quelques soucis, et certains jeux ont toujours des problèmes avec l'EasyAntiCheat, tout comme Windows Update qui a tendance à resté bloqué pour certains utilisateurs.

Voici une belle représentation de ce qui se passe dans notre cerveau lorque nous voyons les patch notes actuels