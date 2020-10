À la sortie des RTX premières du com, outre les prix ayant fait un redoutable bon en avant, une des principales critiques résidait dans la faible quantité de jeux supportés. Même aujourd’hui le catalogue reste fortement restreint, avec majoritairement des titres à grand budget, masquant d’autant plus l’expérience de nombreux amateurs de titres indés, souvent indûment passée sous silence.

NVIDIA a bien compris le message, et annonce ainsi le support prochain de 12 "nouveaux" titres d’ici la fin de l’année, que le comptoir a récapitulés :

Vous l’aurez remarqué, certains sont loin d’être des nouveautés - Cyberpunk est connu comme supporté depuis plus d’un an. Néanmoins, nous pouvons reconnaître que les verts ont davantage diversifié leur panel, avec la prise en charge de titres moins renommés tel Pumpking Jack, un inconnu au bataillon, et des MMO - même si, pour World of Warcraft, ce n’est ici aussi pas vraiment une surprise. Notez que l’intégration du Ray Tracing reste hétérogène, certains ne s’en servant que pour les ombres, d’autres pour certaines lumières locales ; et c’est bien à Cyberpunk que semble incomber le rôle de démo technique en chargeant les rayons à leur plein potentiel — affaire à suivre. Reste à voir si l’intégration dans les logiciels de développement sera suffisante pour que les studios s’y mettent sans coup de pouce magique de la firme !

De plus en plus réaliste, ce Ray Tracing !