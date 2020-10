Le rush de fin pour le développement de la 20H2 se fait sentir chez Microsoft, car depuis quelques semaines les corrections de bugs s'enchaenent sur les builds Insiders, tout en développant de nouvelles fonctionnalités pour rendre de plus en plus complet certains paramètres de Windows, ce qui vous rend moins dépendants des drivers ou logiciels spécifiques parfois. Car cette semaine nous revenons sur deux sujets déjà connus, les paramètres graphiques et les fonctions de recherche.

En effet, une nouvelle option graphique sera désormais native dans le menu correspondant, il s'agit de la fréquence de rafraichissement de l'écran. Auparavant accessible depuis les options avancées de l'écran ou depuis le driver de votre choix, l'option sera visible dans les détails de l'écran. Alors ça ne changera pas grand-chose au nombre de clics certes, néanmoins ce sera plus cohérent avec l'existant.

Pour l'outil de recherche - qui est mis à jour instantanément puisque c'est du côté serveur - un affichage des 4 dernières recherches effectuées a été ajouté avec la possibilité de supprimer les items non voulus de la liste (pratique pour cacher à votre femme l'utilisation trop fréquente de Steam), la liste est cachée si vous ne l'aviez jamais utilisée et si jamais elle vous dérange, vous avez la possibilité de ne pas utiliser cette dernière fonctionnalité.

Enfin, la partie traitant des bugs est très longue cette semaine, avec pas moins de 33 corrections diverses et variées, avec notamment des corrections de crashs, instabilités et même des BSOD. Malheureusement, il reste encore quelques problèmes, comme les onglets épinglés de Edge qui ont des difficultés encore ou Windows Update et ses installations trop longues. Un souci plus récent est plus inquiétant par contre, puisqu'il bloquerait l'installation des programmes x86 en 32 bits. Affaire à suivre donc.