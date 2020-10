Les mises à jour Insider de Windows 10 continuent leur chemin, et cette semaine nous avons le droit à une retouche d'un des fondements de l'OS : son interface d'installation. Enfin tout du moins, l'interface du premier lancement de Windows, réputée pour être assez bordélique et peu appréciable pour les utilisateurs les moins avertis, qui ont du coup moins tendance à paramétrer correctement leurs paramètres de vie privée ou de gestion des données.

La Raymonde a donc commencé un long chantier à ce sujet, en proposant une nouvelle interface OOBE permettant de mieux guider le nouvel utilisateur selon son profil et ses besoins. Selon l'éditeur, cela proviendrait de nombreux retour à ce sujet de la part des clients, qui se sentent parfois abandonnés lors de la mise en route de leur PC. La première page mise en place permet de choisir différents profils, ajustant quelques paramètres selon des besoins identifiés au préalable. Bien entendu, ne vous y conformez pas trop encore, car de nombreux changements et modifications sont prévus dans les builds à venir. Néanmoins, si l'expérience vous tente, une ISO particulière est mise à disposition sur le blog.

Autre changement propre au déploiement des parcs informatiques, il est désormais possible pour les administrateurs système de configurer via des fichiers XML les associations entre extensions de fichiers et logiciels selon les utilisateurs ou groupes d'utilisateurs. Un outil pratique pour les entreprises voulant séparer édition et lecture de documents par exemple. Quelques corrections ont été apportées aussi à l'OS, comme un souci sur la combinaison Alt + Tab ou des soucis de gestion du son en Bluetooth. Par contre, il reste toujours des bugs importants, comme des problèmes de mise à jour ou de BSOD, espérons qu'ils seront résolus pour la version 20H2 de Windows 10.

Comme à l'habitude, le patch note complet est disponible sur le devblog de Windows

Pas de profanation cette fois-ci, nous allons rester sérieux.