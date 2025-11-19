Unity dans Fortnite, Unreal chez Unity

Sur la scÃ¨ne de lâ€™Unite 25 Ã Barcelone, Unity et Epic Games ont scellÃ© une collaboration. Ses ressorts sont exposÃ©s dans un communiquÃ© dont le titre annonce la couleur : Unity and Epic Games Together Advance the Open, Interoperable Future for Video Gaming.

Fornite Â© Epic Games

Fornite toujours

Cet accord permettra aux dÃ©veloppeurs de publier directement dans Fortnite des jeux conÃ§us avec Unity, et de se connecter Ã lâ€™Ã©conomie des crÃ©ateurs de Fortnite. Comme le prÃ©cisent les deux sociÃ©tÃ©s, il octroie aux dÃ©veloppeurs Unity lâ€™accÃ¨s Ã une plateforme regroupant plus de 500 millions de comptes enregistrÃ©s, avec un partage des revenus gÃ©rÃ© via le programme de crÃ©ateurs dâ€™Epic. Les soumissions de jeux Unity dans Fortnite seront possibles Ã partir de lâ€™annÃ©e prochaine ; le calendrier prÃ©cis et les exigences techniques seront dÃ©taillÃ©s en 2026.

Rappelons que de nombreuses crÃ©ations existent dÃ©jÃ via lâ€™UEFN â€” lâ€™Unreal Editor for Fortnite â€” qui permet de Â« concevoir, dÃ©velopper et publier des contenus directement dans Fortnite grÃ¢ce aux nombreux outils Â» du moteur. Moteur tout rÃ©cemment passÃ© en version 5.7. Pour les non-initiÃ©s, prÃ©cisons aussi que Fortnite nâ€™est plus seulement un battle royale : câ€™est devenu une plateforme complÃ¨te, comparable Ã Roblox, oÃ¹ cohabitent des milliers de jeux et dâ€™expÃ©riences crÃ©Ã©s aussi bien par des studios que par des indÃ©pendants. Vous trouverez plein de crÃ©ations sur la page officielle. Parmi les plus rÃ©centes et les plus remarquÃ©es, citons une carte de Springfield faite pour attirer les amateurs des Simpson.

De son cÃ´tÃ©, Unity prÃ©voit dâ€™ajouter la prise en charge dâ€™Unreal Engine Ã sa plateforme de commerce multiplateforme. Les dÃ©veloppeurs utilisant Unreal pourront gÃ©rer leurs catalogues numÃ©riques, prestataires de paiement, boutiques web, tarifs, promotions et opÃ©rations en direct via les outils de commerce de Unity sur PC, mobile et web. LÃ encore, le dÃ©ploiement est attendu pour le dÃ©but de lâ€™annÃ©e prochaine.

Le PDG de Unity, Matt Bromberg, explique que ce partenariat vise Ã offrir davantage dâ€™options aux crÃ©ateurs de jeux et Ã maintenir des systÃ¨mes ouverts. Le PDG dâ€™Epic, Tim Sweeney, prÃ©sente pour sa part cette initiative comme une Ã©tape vers la crÃ©ation dâ€™un Â« mÃ©tavers ouvert Â» oÃ¹ les entreprises collaborent plutÃ´t que dâ€™exploiter des plateformes isolÃ©es, afin de Â« crÃ©er des jeux amusants, toucher un public plus large et rÃ©ussir Â».

Des informations supplÃ©mentaires sur ce partenariat et son calendrier prÃ©cis de mise en Å“uvre seront rÃ©vÃ©lÃ©sâ€¦ en 2026.

ConcrÃ¨tement, cette alliance ouvre une nouvelle voie de visibilitÃ© et de monÃ©tisation pour les dÃ©veloppeurs, en particulier les plus petits studios, dans un contexte oÃ¹ lâ€™industrie reste secouÃ©e par des difficultÃ©s et des vagues de licenciements. Mais elle renforce aussi mÃ©caniquement le rÃ´le central de Fortnite, dÃ©jÃ poids lourd du secteur. Bref, chacun y verra le verre Ã moitiÃ© plein ou Ã moitiÃ© vide.