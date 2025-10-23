Pour ses 20 ans, Noctua devient marchand de tapis

Être convié à un anniversaire, c’est toujours fun. D’autant plus lorsqu’on peut arriver les mains vides, sans faire de cadeau. Ou se contenter d’un petit mot rédigé comme ici. Aujourd’hui, nous célébrons les vingt ans de Noctua. Deux décennies qui, contrairement à celles glorifiées par MSI l’année dernière, portent bien sur la naissance même de la marque autrichienne : elle fut fondée en 2005 de l’union de l’entreprise autrichienne Rascom Computerdistribution et du fabricant taïwanais Kolink International Corporation.

Une marque qui s'est diversifiée

Dans un summum de ringardise, AMD avait honoré ses 55 ans bien sonnés avec de vieilles photos retouchées par IA. Bien que plus jeune, la fringante autrichienne semble déjà avoir des goûts douteux. Elle n’est pas allée jusqu’à chanter du Johnny, mais nous livre quand même le NP-DM3, « un tapis de bureau haut de gamme orné d’une frise chronologique retraçant les moments clés de l’histoire de la marque ». C’est instructif pour qui souhaite se spécialiser dans les annales de Noctua ; cohérent avec la charte graphique de la marque. Seulement, encore faut-il vouloir étaler une paillasse marronnasse sur son bureau.

À poser sur son bureau, pas devant sa porte d'entrée © Noctua

Indépendamment de ces considérations esthétiques — après tout subjectives —, place à un peu d’objectivité avec la description dudit tapis : « Mesurant 90 × 40 cm, le NP-DM3 s’adapte facilement à la plupart des bureaux et offre une large surface pour le clavier et la souris. Grâce à sa base en caoutchouc antidérapante et à son tissu supérieur lisse à faible friction, il conviendra aussi bien aux joueurs exigeants qu’aux créateurs de contenu professionnels. Alliant matériaux haut de gamme, bords cousus et impression par sublimation ultra-résistante, le NP-DM3 est conçu selon les mêmes standards de qualité que les autres produits Noctua et trouvera naturellement sa place aux côtés d’une configuration refroidie par la marque. »

Si vous êtes séduit, vous pouvez l’acquérir sur Amazon.fr. Il vous en coûtera 39,90 euros.

Outre ce NP-DM3, Noctua a procédé à un ravalement de façade de son site web et amélioré ses rouages. Selon l’entreprise, cette refonte offre une navigation plus fluide, un design réactif et une expérience utilisateur plus épurée : filtres détaillés dans les listes de produits, guides d’achat interactifs, FAQ et données de compatibilité intégrées, procédure simplifiée pour commander un kit de montage, ainsi qu’un moteur de recherche plus performant. En plus de cette « navigation nettement plus intuitive et de temps de chargement réduits », le nouveau site propose désormais des fiches techniques plus fournies, ainsi qu’un espace documentaire rassemblant des articles d’expertise (informations techniques, études de cas, guides pratiques et tutoriels).

Vous aurez sans doute déjà reconnu quelques-uns des produits emblématiques de Noctua sur sa frise-tapis. Pour étoffer vos connaissances, une timeline complète et commentée est également disponible sur le site de la marque. Tout commença en 2005 avec les premiers ventirads NH-U12 et NH-U9, tous deux dépourvus de ventilateur. Anomalie corrigée l’année suivante avec la commercialisation du premier ventilateur 120 mm NF-S12 et du NH-U12F, le premier ventirad « complet » de Noctua. L’année 2007 fut marquée par la NT-H1, première pâte thermique de Noctua.

Faisons ensuite une ellipse d’une décennie pour sauter en 2017, avec l’introduction de la première gamme chromax entièrement noire. En 2021, Noctua dégaina sa première carte graphique Noctua Edition (l’Asus GeForce RTX 3070 Noctua Edition). Enfin, 2024 fut également une année chargée : lancement de la gamme Noctua HOME — permettant enfin d’avoir des ventilateurs autrichiens pour toute la maison —, première alimentation Noctua Edition (Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition), métensomatose du NH-D15 sous les traits du NH-D15 G2, que nous avons d’ailleurs testé.

Que nous réserve l’avenir ? La feuille de route récemment partagée par la marque vous apportera quelques pistes. Pour finir, alors que les températures commencent à chuter, n’oubliez pas d’optimiser votre chauffage en augmentant vos convecteurs de ventilateurs Noctua.