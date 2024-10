Innovation Cooling IC Diamond 24 : toujours de la bonne en 2024 ?

no ragotz

Pour ressentir la nostalgie d’une époque révolue, certains feuillettent des albums photos ; d’autres écoutent des musiques emblématiques de la période ; Igor Wallossek ressort ses vieux tubes de pâte thermique — chacun sa marotte. Fin 2023, notre confère s’était amouraché d’une très vieille vieillerie : la pâte de silicone l’Artic Cooling et ses 20 ans au compteur (ce qui dans le cas d'une idylle avec pâte thermique, équivaut à de la gérontopholie). En ce mois d’octobre 2024, Igor a succombé aux charmes d’une jeunette à côté : l’Innovation Cooling IC Diamond 24. C’est un tube un peu plus récent. Notre confrère précise l'avoir acheté en 2011 pour la somme de 20 euros à l’époque (montant qui équivaut aujourd’hui à environ 489,75 euros en tenant compte de l’inflation). Le tube renferme aussi une terrine plus noble, puisque intégrant des particules de diamant.

24K Magic

L’emballage de ce bijou de pâte met d’ailleurs en avant les 24 carats de distillés dans les 4,8 grammes de mixture. Le packaging souligne qu’avec une conductivité thermique de 2 250 W/mK, ces particules de diamant censées constituer 92 % de la pâte surclasse d’autres matériaux tels que l’aluminium, le cuivre ou même l’argent (pour lesquels les valeurs sont grosso modo de respectivement 220 W/mK, 380 W/mK, et 420 W/mK). Innovation Cooling revendiquait une conductivité thermique de 4,5 à 5,0 W/mK pour sa pâte. Comme le souligne Igor, la mode n’était pas encore à la surenchère marketing. Et bien que battue par des solutions à base de métal liquide, la mixture d’Innovation Cooling était bien supérieure aux pâtes traditionnelles de l'époque.

Treize ans plus tard, Igor Wallossek confirme que la pâte présente dans son tube, mais aussi celle d’un tube daté de 2020 envoyé par son lectorat, sont toujours parfaitement utilisables. Il indique « qu’elles ne présentent aucune dégradation, certainement dû à leur teneur relativement faible en silicone » (environ 25 % d’après lui). Les tests révèlent que cette IC Diamond 24 est conforme aux promesses de l’époque, avec une conductivité réelle de 4,7 W/m-K.

© Igor's LAB

Concernant l’application, en raison de la présence de particules de diamant solides, la pâte est assez épaisse. Innovation Cooling recommandait de la chauffer légèrement avant de l'appliquer pour la rendre plus facile à étaler. Igor indique qu’il y était parvenu sans difficulté avec un sèche cheveux en 2011. Ceci dit, il note dans son test de 2024 que la pâte ne peut être réduite qu'à une épaisseur d'environ 24 µm, y compris à à 60 ou 70 °C. À propos de la propension de cette pâte à laisser des rayures sur la surface du CPU ou du GPU, il considère cette critique comme une légende urbaine ; souligne que l'Al2O3 des pâtes modernes est presque aussi dur. Une allégation toutefois remise en cause par certains lecteurs dans les commentaires.

Notre confrère conclut son examen en ces termes : « Cette pâte est encore tout à fait valable aujourd'hui, bien qu'elle ait malheureusement disparu du marché. Les presque 5 W/m-K ne sont pas mauvais et la pâte donne une impression très durable. D'autres pâtes se sont déjà dissoutes dans le tube après 2 ou 3 ans [...]. Mais pas la Diamond 24 qui, même après plus de 13 ans, fonctionne toujours parfaitement et ne montre aucun signe de dissolution. »

Seulement comme l’écrit Igor, cette Innovation Cooling IC Diamond 24 n’est plus commercialisée depuis 2020. Alors à moins de trouver des rebuts qui traînent certainement dans quelques boutiques ou dans des tiroirs…