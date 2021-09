Écrit par Thierry C. | 01 Septembre 2021 à 14h11 | 362 bims

Bon plan • Le kit de Klevv Bolt X 16 Go 3200 MHz C16 à moins de 75 €

Les temps ne sont pas propices aux affaires, mais nous trouvons quelques petites offres sympathiques. Aujourd'hui, c'est au kit de 16 Go de Klevv Bolt X, cadencé à 3200 MHz C16 de voir son prix baisser (légèrement). Pour ceux qui ne connaissent pas encore la bestiole, on se trouve dans une gamme intermédiaire avec des puces SK Hynix au petit potentiel d'overclocking. Si vous avez besoin de mémoire faisant le job à sa certification d'origine, ce kit fera l'affaire. Il est actuellement proposé à 73,27 € chez Amazon. CDiscount le propose à 1 € de plus. Vous pouvez suivre nos liens pour en profiter.