Asetek est le fabricant d'AIO le plus en vue actuellement, fournissant ses productions à la majorité des marques concernées par ce marché. Ces dernières, par la suite, se chargent de customiser le top de l'ensemble pompe et waterblock, et de refourguer leurs moulins maison. Quelques marques de cartes graphiques également vendent des modèles déjà équipés d'un AIO, leur assurant un refroidissement optimal, mais qui a un inconvénient, en plus du prix. Il faut un autre emplacement de 240mm la plupart du temps, et si vous avez un AIO pour votre CPU, votre tour ressemble à l'autoroute A9 en période estivale.

Sous la demande d'Alienware, Asetek a développé un AIO pour cartes graphiques qui ne prend pas place dans un espace boitier prévu, mais qui vient se loger sous la carte graphique. Ressemblant à une carte graphique, et qui se loge dans un espace PCIe tel un SLi ou un Crossfire, cet AIO est forcé d'utiliser un moulin type blower. L'idée est excellente, elle évite les longs tuyaux qui parcourent le châssis, ou elle permet d'avoir du WC sur GPU dans des tours plus modestes. Quid des nuisances sonores ? Il y a quand même un gros mais, c'est Alienware qui va en profiter dans son bousin Aurora R11, et il n'est pas dit que le concept soit en vente libre dans un avenir proche, voire un avenir tout court. (Source Asetek via TPU)