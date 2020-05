MSi va lancer une carte graphique à base de Radeon RX 550. Une de plus ou une de moins, ce marché est très concurrencé par les iGPU les plus puissants, qui ont le mérite de ne pas être "payants" en plus de la machine. Pourtant, quand il faut de la place, et on pense irrémédiablement à tous ces PC format desktop, horizontaux, peu hauts, seul le format low profile constitue une opportunité d'amélioration. Tant qu'il y aura ça, ce format existera !

La RX 550 du jour est simple slot, mais le radiateur occupe l'espace d'un double slot. La carte mesure 17cm de long, 68mm de largeur et 38mm d'épaisseur, pour 276g. Il n'y a pas de prise PCIe supplémentaire, donc elle se satisfera des 75W d'un port PCIe quelconque. Le radiateur est surmonté de 2 moulins de 40mm, et la connectique est chiche, un HDMI 2.0 et un DVI Dual Link, de quoi couvrir, malgré tout, tout le marché des moniteurs.

Les 512 unités de calcul cadencées à 1203 MHz sont épaulées par 4 gigots de GDDR5 sur bus 128-bit. Cette VRAM pédale à 6 Gbps, on a une RX 550 dans les règles de l'art, mais toute petite, c'est sa force. On la trouve à de sprox allant de 100 à 200€, soyez vigilants en ces temps troublés !