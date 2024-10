Avec ses NUC 14 Essential, Asus reprend les mauvaises habitudes d'Intel

Cela fait maintenant plus d’un an qu’Asus a repris les rênes des NUC à Intel. Hélas, pour l’entrée de gamme, la marque taïwanaise semble avoir gardé les mauvaises habitudes de l'ancien maître.

Pas de refroidissement passif en vue... © MiniMachines.net

En début de semaine, FanlessTech a rapporté qu’Asus préparait de nouveaux NUC 14, les Essential — sans doute la dernière étape avant les NUC 15.

Tel que le rapporte l’article source, ces machines sont « équipées de processeurs exclusifs et non annoncés Alder Lake-N Refresh (Intel N150, N250, N355) ».

Entre-temps, le leaker momomo_us a néanmoins publié quelques-unes des caractéristiques de cette gamme. Il n’y a pas grand-chose à dire à leur sujet pour le moment : ils ont l'air d'être un simple refresh de la gamme Alder Lake-N se limitant à des fréquences CPU très légèrement rehaussées. Pour ceux qui auraient besoin de se rafraîchir la mémoire, les Alder Lake-N ont débarqué au premier trimestre 2023. Ils ont remplacé les gammes Celeron et Pentium. Exclusivement armés d’E-cores (Gracemont), ils sont conçus pour fonctionner à des puissances de 6, 7 ou 15 W.

Intel Processor N150 (6M Cache, up to 3.60 GHz)

Intel Processor N250 (6M Cache, up to 3.80 GHz

Intel Core 3 Processor N350 (6M Cache, up to 3.90 GHz)

Intel Core 3 Processor N355 (6M Cache, up to 3.90 GHz)