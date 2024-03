256 Go de RAM chez Asus également, mais cette fois de façon un peu plus concrète

La boucle est bouclée : les 4 grandes marques de cartes mères offrent toutes le support de 256 Go de DDR5 via les modules 64 Go. Asus est le dernier à rejoindre le bal, et ce ne sont pas moins de 74 modèles de cartes mères qui sont concernés.

Au menu, toutes les cartes de la série 700 qui possèdent 4 slots de RAM, mais aussi des modèles de la série 600, principalement du Z690 et quelques modèles Q670 et W680, orientés marché professionnel. Pour ce qui est du socket AM5, toutes les cartes mères sont d’ores et déjà compatibles sans mise à jour du BIOS. Vous trouverez un tableau assez indigeste en fin d'article, si le coeur vous en dit.

Cette annonce fait suite à celle de MSI en fin d’année dernière. Suite à quoi ASRock puis Gigabyte lui avaient emboité le pas. Fin février, soit 2 mois plus tard, MSI avait donné un peu plus de précisions avec l’annonce de 11 — non, pas 12, l'ajout d'une carte Wi-Fi ne compte pas comme une 2e carte ! — cartes compatibles via mise à jour du BIOS. De son côté Asus était resté étrangement silencieux, mais il semblerait que c’était pour prendre de vitesse ses concurrents, puisque ASRock et Gigabyte n’ont toujours pas dévoilé le moindre BIOS qui matérialiseraient leur annonce précédente. Nul doute que ça viendra d’ici quelques semaines.

Les annonces initiales MSI et ASrock avaient été faites en utilisant un kit Kingston Fury Renegade aptement nommé KF560C36-64. Des fois que vous auriez le portefeuille qui vous démange...

Pour l’intérêt de ces 256 Go de mémoire par contre, c’est un peu plus compliqué. S'il y a une quantité d'usages nécessitant une grosse quantité de mémoire, ils sont rarement destinés à l'utilisation sur une plateforme consumer. Intel et AMD offrent à cet effet leurs plateformes semi-professionnelles pour Xeon et Threadripper — respectivement les LGA-4677 et sTR5 ou SP6—, les gros sockets qui ont amorcé la crouse aux cores en 2017. Toutefois, il est vrai que cette annonce ouvre des perspectives sympathiques pour ceux qui avaient réellement besoin de 128 Go et peuvent donc opter pour un kit 2x 64 Go en gardant l’esprit tranquille : un jour, ils pourront rajouter 2 modules identiques. Mais à part ces cas assez spécifiques, le support des 256 Go sert surtout à envoyer un message positif à ses fidèles consommateurs, en leur montrant qu’ils ne sont pas oubliés, le tout sans laisser le moindre avantage à ses concurrents. Oui parce qu’à 230 € les 64 Go de DDR5 actuellement, on n’est pas tout à fait certain que vous soyez nombreux à claquer près de 1000 € dans de la mémoire vive. Certes, c’est l’inflation, mais faut pas non plus pousser mémé dans les orties. Et tout ça sans compter qu’aucune marque de RAM ne propose à l’heure actuelle de module 64 Go en DDR5 « classique », ou unbuffered.

La liste des BIOS chez Asus...

Support 256 GB à partir de Modèle de carte maman BIOS 0904 Maximus W790 Apex Encore

Maximus Z790 Dark Hero

Maximus Z790 Formula

Strix Z790-A Gaming Wifi II

Strix Z790-A Gaming Wifi S

Strix Z790-E Gaming Wifi II

Strix Z790-F Gaming Wifi II BIOS 1904 Maximus Z790 Extreme

Maximus Z790 Apex

Maximus Z790 Hero Eva-02

Maximus Z790 Hero

Strix Z790-E Gaming Wifi

Strix Z790-F Gaming Wifi

Strix Z790-A Gaming Wifi

Strix Z790-I Gaming Wifi

Strix Z790-H Gaming Wifi

ProArt Z790-Creator Wifi

ProArt B760-Creator / Wifi BIOS 1630 Strix B760-G Gaming Wifi

Strix B760-A Gaming Wifi

Strix B760-F Gaming Wifi

Strix B760-G Gaming Wifi S

TUF Gaming Z790-BTF Wifi

TUF Gaming Z790-Pro Wifi

TUF Gaming Z790-Plus Wifi

TUF Gaming B760M-Plus II / Wifi

TUF Gaming B760M-Plus / Wifi

TUF Gaming B760-Plus Wifi

TUF Gaming B760-BTF Wifi

TUF Gaming H770-Pro Wifi

Prime Z790-V AX

Prime Z790-V Wifi

Prime Z790-P / Wifi

Prime Z790-A Wifi

Prime Z790M-Plus

Prime H770-Plus

Prime B760-Plus TW D5

Prime B760-Plus

Prime B760M-AJ

Prime B760M-A AX6

Prime B760M-Plus

Prime B760M-A / Wifi

Prime B760M-A AX

Z790 Gaming Wifi7

B760M-Pro Gaming

TX Gaming B760M Wifi

TX Gaming B760-BTF Wifi

Pro B760M-C

Pro B760M-CT



BIOS 3202 Maximus Z690 Extreme Glacial

Maximus Z690 Extreme

Maximus Z690 Formula

Maximus Z690 Apex

Maximus Z690 Hero

Maximus Z690 Hero Eva

Strix Z690-E Gaming Wifi

Strix Z690-F Gaming Wifi

Strix Z690-A Gaming Wifi

Strix Z690-G Gaming Wifi

Strix Z690-I Gaming Wifi

TUF Gaming W690-Plus / Wifi

Prime Z690-A

ProArt W690-Creator Wifi

Pro WS W680-Ace / IPMI

Pro WS W680M-Ace SE BIOS 3302 Pro Q670M-C

Pro Q670M-C-Ciara Pas de MAJ Toutes les cartes AMD AM5

...Et chez MSI