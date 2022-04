Nous vous en parlions il y a deux semaines à l’occasion d’une fuite, DELL semblait avoir bûché sur un nouveau format propriétaire pour la RAM de ses futurs modèles ultrafins : le CAMM, ou Compression Attached Memory Module. Voilà désormais que l’information se confirme : la bonne cam du fabriquant est intégrée sur les derniers modèles DELL Precision de la firme, les 7770, 7670 et 5470.

Officiellement, il s’agit d’un format toujours modulaire qui remplace quatre slots SO-DIMM en un bousin, certes un peu plus étendu, mais annoncé 57 % plus fin ; autant dire que l’idée a de quoi séduire à une époque où les ordinateurs portables n’ont cesse de perdre de l’embonpoint.

Pour le reste, les CAMM ne diffèrent guère des barrettes classiques : capacité de 16 Gio à 128 Gio, intégration d’un PMIC (Programmable Memory IC) pour gérer l’alimentation de la DDR5, et facteur de forme standardisé, remplaçable, mais cette fois-ci maintenu à la mobale par des vis et non une mâchoire. Notez que le double face demeure toujours possible (et est fortement mis à contribution pour les versions de 128 Gio), tout comme les barrettes classiques.

En fait, ce CAM est si proche des SO-DIMM qu’un adaptateur est possible, bien que sa commercialisation comme son utilité soit sujette à discussion. En effet, quel intérêt de développer une interface fine si c’est pour y refixer le gros bousin précédent.. par-dessus qui plus est !

Vous l’aurez bien compris, si DELL annonce avoir réalisé ce facteur de forme en partenariat avec des fabricants de barrettes (DELL ne sera d’ailleurs pas le seul producteur de CAMMs), le design est bel et bien breveté et mis au point par la firme. Pour autant, cette dernière espère que le format sera amené à se démocratiser et à être adopté par d’autres OEM. S’il s’agit de remplacer une partie des puces soudées, pourquoi pas ; mais pour le reste, nous demeurons dubitatifs, d’autant plus que nous imaginons mal un intégrateur tel ASUS aller piocher dans une solution de chez DELL (surtout sachant que le premier cité est déjà coutumier des formats de RAM exotiques). Bref, le Comptoir va tâcher de garder cela dans le collimateur et garder un œil sur sa démocratisation… ou pas ! (Source : Wccftech et PCWorld)