Dell rÃ©vÃ¨le les plans dâ€™Intel et de Qualcomm en matiÃ¨re de processeurs jusquâ€™en 2027

Une fuite de documents internes à Dell, qui porte sur les prochaines séries d’ordinateurs portables XPS de l’entreprise, révèle le nom de futures générations de processeurs Intel, Qualcomm et AMD. Vous le constaterez, la feuille de route est bien jalonnée. Néanmoins, les plans de Dell restent par définition dépendants de ceux de ses fournisseurs ; or, rien ne garantit que ceux susmentionnés dérouleront cette farandole de produits sans la moindre anicroche. Cette réserve faite, la divulgation donne un bon aperçu de ce qui nous attend jusqu’en 2027.

De Lunar Lake à Nova Lake

À plus courte échéance, l’avenir est déjà tout tracé. Dell prévoit de lancer des machines équipées de processeurs Lunar Lake-MX Core Ultra 200V en septembre prochain. Les puces Lunar Lake vont coexister avec les Arrow Lake sur le segment laptop. Cette famille regroupera des processeurs basse consommation pour les ultraportables. Nous avons pu admirer un échantillon d’ingénierie Lunar Lake fin mars. Le processeur embarque sa propre LPPDR5X directement au sein de son boîtier. Plus récemment, à la mi-avril, Pat Gelsinger a exhibé un Lunar Lake sur scène, et vanté les performances IA stratosphériques de la puce.

Toujours chez Intel, Dell prévoit des Arrow Lake H, P et U, autrement dit des processeurs couvrant une large zone de PBP, à l’horizon 2025. Ils s’appelleraient également Core Ultra 200, mais sans le V. Là encore, les caractéristiques des Arrow Lake sont bien documentées ; nous avons eu connaissance de plusieurs références en début de mois.

Nous poursuivons avec Intel, mais en lorgnant vers un avenir plus lointain. Dell suggère l’arrivée de processeurs Panther Lake-H / U / P, alias la 16e génération de Core, les Core Ultra 300, en octobre 2025. Ce nom de code est connu depuis mars 2023. Un ingénieur d’Intel l’avait dévoilé par « mégarde » dans un message publié sur LinkedIn. Enfin, la 17e génération de Core s’appellerait Nova Lake. La société américaine prévoit des séries H /U / P Core Ultra 400 pour octobre 2026.

Pour Qualcomm, Dell révèle que les Snapdragon X Elite auront droit à une version V2 (Qualcomm Oryon Snapdragon X V2) en juillet 2025. Une V3 serait même au programme pour octobre 2027.

Enfin, à propos d'AMD, le nom de la société apparaît à côté de ceux d'Intel et de Qualcomm pour un PC de la série XPS estampillé « XPS 16 Performante ». Il n'y a pas plus d'ordinateur de bureau ou de portable XPS AMD depuis 2009, année de lancement du desktop XPS 625 muni d’un processeur Phenom II. Rien n’est certainement acté pour l'instant ; la mention dans cette feuille de route n’est peut-être que l'hypothèse d'un retour. De toute façon, difficile de se projeter aussi loin.

À plus court terme, des fiches techniques d’ordinateurs Asus révélant l’arrivée prochaine d’un Ryzen AI 9 HX 170 ont été découvertes il y a quelques jours. Concernant les Ryzen Zen 5 à venir, nous vous invitons à consulter notre récapitulatif basé sur des données partagées par le leaker Golden Pig Upgrade.

La source principale de cette fuite est VideoCardz. L’ensemble des documents est disponible sur scribd.