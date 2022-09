La DDR5 arrive à un niveau de fréquence élevé, et des latences abaissées, autour des 30/32. C'est compliqué de savoir quoi prendre si jamais vous voulez basculer sur Alder, ou en prévision de Raptor et Raphael. Nous avions vu qu'entre DDR4 et DDR5, Alder Lake conservait des performances en jeu identiques, alors qu'en applicatif, la différence pouvait aller à 15 % de moyenne en faveur de la DDR5. Pour le coup, un point s'imposait, à une semaine de l'arrivée des Ryzen 7000.

Techspot a choisi de la DDR4 3200C14, donc une référence rapide, et de la DDR5 4800C40 en 2x8 et 2x16 Go, de la DDR5 5600C36 et de la DDR5 6400C32. La carte retenue fut la RTX 3090 Ti, le CPU étant un 12600K commun lui aussi à tous les benchmarks. Les gains sont quand même fluctuants, et selon les moteurs 3D, ils peuvent être conséquents, ils ne peuvent plus être qualifiés de négligeables. Quasi systématiquement, la DDR4 3200X14 finit dernière.

Ces résultats montrent que les jeux et les technologies évoluent. Si la DDR4 était plus que légitime l'année dernière sur une plateforme Alder Lake, elle a perdu cet avantage. En c'est d'autant plus vrai que la DDR5, surtout pour les plus rapides, marque une différence dans les jeux. La balance penche en sa faveur techniquement, mais le prix pas du tout. Avec Raphael, le choix sera obligatoirement de la DDR5, mais il ne faudra pas tomber sous la vitesse du contrôleur mémoire optimisé pour la DDR5 5200.