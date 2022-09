On le sait, NVIDIA va présenter Lovelace à la GTC dans une semaine tout pile. Si personne n'a encore le planning complet du déploiement de la prochaine génération de GPU, les rumeurs laissent penser que la RTX 4090 pourrait arriver en octobre, et la suite à partir de l'année prochaine, ce qui donnerait encore du temps supplémentaire aux partenaires pour écouler le surplus de GPU Ampere, sans qu'aucune carte ne se marche sur les pieds. En haut, très en hauteur, se trouverait la RTX 4090, puis le reste de la série Ampere, qui inclurait même les variantes dont on vous a parlé il y a quelques jours. Ce serait le scénario retenu, et il est d'autant plus plausible qu'AMD ne lancerait RDNA 3 qu'en fin d'année comme l'a dit Lisa Su lors du lancement des Ryzen 7000 fin août, NVIDIA n'a donc pas forcément besoin de se dépêcher.

En tout cas, la RTX 4090 devrait être la carte lancée dans une semaine, car on commence à voir fleurir sur la toile des recensements par des VPC, mais surtout, des photos d'un des modèles Zotac AMP! Extreme. La bonne nouvelle, c'est que la firme abandonne son design anguleux pas spécialement plébiscité, pour quelque chose de plus arrondi. Ensuite, la carte semble occuper 4 slots, avec un TDP de 450 W officiel, surement plus pour les customs, on ne voit pas comment les constructeurs passeraient sur un format plus mince alors que la RTX 3090 Ti occupait déjà ce format avec la même enveloppe thermique. Il ne fait aucun doute que les cartes approchant, la question est de savoir si le 20 septembre va correspondre à un paper launch, ou si la vente interviendra plus tard, et quels prix ?