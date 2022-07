Teamgroup aime la DDR5, c'est une évidence. Après avoir présenté ses kits Vulcan, au look pas spécialement moche ni spécialement attirant, Elite où ya rien dessus, et ses Delta Force et Delta Force RGB au look un peu kikou, la nouvelle création de sa branche pro T-Create fait enfin dans le vraiment sobre, et pour le coup classe. Ayant pour nom EXPERT, cette série, qui s'adresse aussi bien aux barrettes de PC de bureau que de portables SO-DIMM, arbore un style tout noir, PCB et refroidisseur. Ce dernier n'a pas de LED ou autres formes rocambolesques rappelant les Transformers, c'est plat, droit, on notera deux arrondis discrets.

Parce qu'elle est destinée aux "créateurs", alors qu'elle ira très bien dans un PC pas tripoté ni prévu pour être overclocké - car oui il y a des gens qui se foutent d'overclocker quoi que ce soit - Teamgroup offre des kits de 2 x 16 et 2 x 32 Gio ne dépassant pas 5600 MT/s, et 1.1 V pour la SO-DIMM. Il n'y a ni prix ni date de commercialisation, tant pis !