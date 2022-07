La mi-septembre approche, bien qu'elle soit encore à plus de deux mois en cette heure. Pour mémoire, c'est la date supposée du lancement des Ryzen 7000 à base de zen 4, et des cartes maman à chipset X670E/670. Jusqu'à présent, nous avions eu des teasings très succincts de cartes mères AM5, mais voilà qu'ASRock a mis à jour son site et a ouvert sa première page dédiée à la X670E Pro RS, une de ses cartes moins haut de gamme que la série Taïchi. C'est donc curieux que nous avons découvert la bête.

Le PCB est propre, et on reconnait le socket AM5, LGA1718 plein de broches, ainsi que son système de blocage. La série Pro arbore un PCB noir avec des écritures et des bandes blanches, cette X670 n'échappe pas à la charte visuelle voulue par le Taiwanais. Les infos partagées sont très minces, et pour cause la partie spécification et détail n'existe pas. On sait juste que le son est confié à une puce Realtek ALC897 7.1 qui sera pilotable sous environnement Nahimic, pas sûr que ça soit une bonne nouvelle ça. La partie réseau Ethernet est aussi une puce Realtek Dragon 2.5 GbE, Aquantia semble perdre du terrain chez ce constructeur que l'on trouvait encore avec le X470. Enfin, il y a du WiFi, avec un câblage un peu hasardeux parce que cette carte WiFi sur slot M.2 se trouve plantée sous le port PCIe 5.0 x16, et elle va prendre du joule plein le nez !

L'agencement n'est pas irréprochable, mais ASRock a soigné au premier regard l'étage d'alimentation, la conséquence d'un turbo de Raphael à 230 W. Cette page est quand même un signe que le lancement n'est plus bien loin !