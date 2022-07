Autant la T-Create présentée juste avant a un marché pour elle, autant celle qui arrive est complètement WTF. Elle est destinée au marché pro, et d'ailleurs elle se nomme Industrial Smart Alert DDR5. Pour faire simple : vous prenez une barrette de la gamme Elite, c'est à dire toute noire sans refroidisseur, pédalant de 4800 à 5600 MT/s, vous lui collez dessus un bandeau LED qui a une fonction précise et qui n'est pas customisable, vous lui soudez un petit "haut-parleur", et vous obtenez cette nouvelle série.

Dès que la barrette voit ses préréglages d'usine modifiés, puisqu'elle intègre une protection d'écriture du SPD, les LED passent du vert au bleu + rouge, et vous entendez un signal sonore émis par l'enceinte soudée. C'est bien la RAM la plus WTF que l'on ait vu depuis longtemps ! Et pour le coup, nous ne savons pas quoi en penser, surtout que la firme la certifie pour Raphael et Raptor Lake.